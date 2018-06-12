日月潭孔雀園BOT案 投縣強調依法行政

（中央社記者吳哲豪南投12日電）日月潭孔雀園BOT案通過環評，原民會強調仍需取得邵族同意。南投縣政府觀光處長王源鍾強調，尊重原民會，縣府會依法行政，但被問到是否會和邵族溝通取得同意，沒有答覆。
今天也參加日月潭孔雀園BOT案環評會的民主進步黨籍立委蔡培慧則說，她在環評會上就發言提醒，原民會已公告邵族劃設範圍，縣府原本就應先暫緩環評會，但仍繼續開會，環評會上也沒有把原民會的公告納入考量，她呼籲縣府應儘速和邵族溝通諮商，取得同意。
南投日月潭孔雀園BOT案計畫在原有的日月潭孔雀園關閉後，原地興建飯店，基地面積約1.6公頃，地目原本是公園用地，已變更為旅館用地，且是縣有公地，廠商得標後，擁有50年經營權。由於土地位於邵族部落，邵族民族議會認為興建飯店破壞環境，反對BOT案。
孔雀園BOT案通過環評，記者致電南投縣政府觀光處長王源鍾，王源鍾指出，原民會公告邵族劃設範圍，要求重大開發案需和邵族溝通取得同意，縣府對於原民會的決定表示尊重，縣府會依法行政。記者詢問是否會和邵族溝通且取得同意才繼續BOT案，王源鍾未答覆。
立委蔡培慧說，南投縣政府應該先宣布暫停召開今天的環評會，和邵族溝通，取得他們的同意。南投縣政府已違反原住民基本法第21條規定，政府或私人於原住民族土地從事土地開發、生態保育等，即應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益。（編輯：唐聲揚）1070612