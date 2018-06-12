日月潭孔雀園BOT案 投縣強調依法行政

（中央社記者吳哲豪南投12日電）日月潭孔雀園BOT案通過環評，原民會強調仍需取得邵族同意。南投縣政府觀光處長王源鍾強調，尊重原民會，縣府會依法行政，但被問到是否會和邵族溝通取得同意，沒有答覆。

今天也參加日月潭孔雀園BOT案環評會的民主進步黨籍立委蔡培慧則說，她在環評會上就發言提醒，原民會已公告邵族劃設範圍，縣府原本就應先暫緩環評會，但仍繼續開會，環評會上也沒有把原民會的公告納入考量，她呼籲縣府應儘速和邵族溝通諮商，取得同意。

南投日月潭孔雀園BOT案計畫在原有的日月潭孔雀園關閉後，原地興建飯店，基地面積約1.6公頃，地目原本是公園用地，已變更為旅館用地，且是縣有公地，廠商得標後，擁有50年經營權。由於土地位於邵族部落，邵族民族議會認為興建飯店破壞環境，反對BOT案。