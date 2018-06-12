為街友辦活動歡慶端午　鼓勵自立自強

端午節將至，為讓街友感受過節氣氛，新北市社會局與社團法人新北市志願服務協會，今(12)天在板橋區永安公園活動中心舉辦「2018粽情粽意粽團圓」活動，還提供洗澡車、剪髮、物資發放及法律諮詢等服務，並由署立台北醫院為街友看診，同時提供就業媒合，鼓勵街友自立自強、早日重返職場。

財團法人仕招社會福利慈善事業基金會致贈每位街友500元端節紅包，志協也準備了300份端節慰問物資，包含肉粽、便當及日常換洗衣物等。清海無上師世界會於會場中準備了經過清洗與整理過的二手衣物與鞋子，讓街友們可以依自己的需求前來挑選及試穿，也讓餐風露宿的街友們可以有雙鞋子保護雙腳，避免腳部受傷與不適。