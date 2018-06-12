為街友辦活動歡慶端午　鼓勵自立自強

端午節將至，為讓街友感受過節氣氛，新北市社會局與社團法人新北市志願服務協會，今(12)天在板橋區永安公園活動中心舉辦「2018粽情粽意粽團圓」活動，還提供洗澡車、剪髮、物資發放及法律諮詢等服務，並由署立台北醫院為街友看診，同時提供就業媒合，鼓勵街友自立自強、早日重返職場。
財團法人仕招社會福利慈善事業基金會致贈每位街友500元端節紅包，志協也準備了300份端節慰問物資，包含肉粽、便當及日常換洗衣物等。清海無上師世界會於會場中準備了經過清洗與整理過的二手衣物與鞋子，讓街友們可以依自己的需求前來挑選及試穿，也讓餐風露宿的街友們可以有雙鞋子保護雙腳，避免腳部受傷與不適。
署立台北醫院醫護人員則在現場為街友看診，發現街友以腸胃不適及皮膚病居多，另測量150位街友血壓，發現有3分之1的街友有高血壓現象，醫護人員呼籲街友要注意飲食，並定期到署北看診。
新北市社會局副局長呂春萍表示，街友的關懷與服務工作，除了需要透過市府相關局處及民間單位各項資源的整合，也需要社會大眾的包容與鼓勵，若發現街友有緊急需求，可以撥打1999服務專線，或者通報街友外展服務中心提供相關協助，市府在林口、萬里及板橋都設有中途之家，可以接納安置服務街友。