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中央社

輕忽紅血球指數高 脾臟腫大才知骨髓纖維化

中央社2018/06/12 19:47
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中榮總今天指出，台中市一名65歲男子多年健檢唯獨紅血球指數升高，並不以為意；直到最近出現發燒、肌肉痠痛等症狀就醫，檢查發現脾臟已腫大，診斷為骨髓纖維化。

骨髓纖維化的症狀與老化症狀類似，一般人常輕忽。台中榮民總醫院今天舉行巡迴衛教展，將10大症狀繪製成可愛插圖，讓民眾加深了解骨髓纖維化的相關資訊。

台中榮民總醫院副院長張繼森表示，許多民眾每年都會定期安排健康檢查，但是印滿專業醫療術語與數字的報告，往往一看三不知。台中榮總每年定期舉辦衛教活動，讓民眾了解各種檢查項目的數值，並透過醫護人員的持續追蹤，期望能協助民眾及早發現、及早治療。

台中榮總以一名年約65歲的男子為例指出，男子多年來健檢都無其他異常，唯獨紅血球指數有升高趨勢，但因沒有任何症狀，始終不以為意。直到最近出現輕微發燒、虛弱、肌肉痠痛等類流感症狀就醫，才發現脾臟已有腫大現象，進一步診斷為骨髓纖維化。

台中榮民總醫院血液腫瘤科主任滕傑林表示，血液反映全身器官和組織的健康狀態，透過了解血液中各種不同成分的表現，可以幫助醫師在早期找出病灶，例如當血色素過低時，就會出現貧血，而有疲倦、喘、虛弱等現象；若血色素過高，會讓血液變得濃稠，出現頭暈、耳鳴、甚至有中風的表現等，因此血液檢查是必要的檢驗項目之一。

台中榮總血液腫瘤科主治醫師林欣辰也說，大部分的患者並非一開始就是骨髓纖維化，而是原發性紅血球增多症或原發性血小板增生症的患者，累積10年後而出現骨髓纖維化。由於骨髓纖維化患者的骨髓無法正常運作，因此需藉由脾臟來擔任造血功能，進而引起脾臟腫大，這也是骨髓纖維化患者最常見的病徵。

林欣辰說，一般人脾臟大約是一個拳頭的大小，但是骨髓纖維化患者的脾臟可能腫大超過10公分以上，壓迫到其他器官，患者會開始感到腹部不適、左側肋骨下疼痛等症狀，進而影響食慾、睡眠等作息，提醒千萬別輕忽症狀錯過治療時機。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070612

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