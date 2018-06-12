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中央社

因應豪雨威脅 賴揆指示召開情資研判會議

中央社2018/06/12 19:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北12日電）行政院今天表示，行政院長賴清德關切明天起台灣受梅雨鋒面與西南氣流，可能帶來強降雨災情，指示召開情資研判會議，並提醒民眾注意天氣預報，如非必要避免前往山區、河邊活動。

行政院晚間發布新聞稿表示，行政院災害防救辦公室下午邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、及國家災害防救科技中心等相關部會於交通部中央氣象局召開情資研判會議，共同聽取氣象分析報告。

中央氣象局表示，13日下午滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。另適逢大潮期間及強風影響，西南部地區沿海與低窪地區應慎防淹水及長浪。

行政院災害防救辦公室表示，請中央氣象局持續監控劇烈天氣動態，與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，提早做好整備；此外，由於今年2月6日花蓮地震已使山區土石鬆動，土坡災害的風險大為提高，各單位應提高警覺，嚴密監控

災防辦說，請經濟部、內政部、交通部等中央部會及各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏、公路工程整治進度。因應豪雨災害可能造成農產品價格波動影響，請農委會即早啟動處置機制，穩定民生物價。（編輯：趙蔚蘭）1070612

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