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中央社

外交部：川金會對亞太和平有重大意義

中央社2018/06/12 19:48
中央社 政治 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社記者侯姿瑩台北12日電）美國總統川普（Donald Trump）今天與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，外交部表示，美朝高峰會開創和平解決韓半島問題新契機，對亞太區域和平穩定具重大意義。

外電報導，川普與金正恩舉行兩國在任領導人史上首次高峰會，並於峰會結束後簽署聯合聲明，包括美國和朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）承諾建立新的美國-DPRK關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望；兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權；DPRK重申遵守4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化；美國和DPRK承諾致力尋回戰俘及作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

川金會後，外交部晚間發布新聞稿表示，中華民國政府樂見美國與北韓高峰會談達成具體共識，將續配合國際社會作為共促區域和平穩定。

「美朝元首高峰會開創和平解決韓半島問題的新契機，對亞太區域的和平穩定具有重大意義」，外交部說，台灣身為區域內重要成員，高度肯定、支持美朝雙方透過理性對話降低韓半島與東亞區域緊張情勢所做的努力。

外交部表示，「我國至盼有關各方在兼顧區域內各國利益的原則下，最終達致韓半島完全非核化的目標」，建構永續與穩定的和平。

外交部說，為密切關注情勢發展，外交部持續在跨部會工作小組架構下，與相關國家就此議題加強對話溝通。政府也重申，台灣樂願與國際社會共同合作，致力促進區域和平穩定與繁榮發展。（編輯：李明宗）1070612

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