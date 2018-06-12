NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈蔡政府逢「管」必拔？一張圖告訴你北港警長關懷傷殘退休員警　暖眷心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／加油站強盜案　彰化分局4小時破案

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/12 21:37
▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）
▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

彰化市彰南路一處加油站12日清晨發生強盜搶奪案，搶匪手持水果刀進入加油站，脅迫黃姓加油員交付7200元現金，搶匪倉皇逃逸，彰化警方調閱監視器，在案發4小時後，在一間賓館將沒前科紀錄的張姓主嫌逮捕到案，依法移送法辦。


▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

警方調查，這起利用黑夜作掩護的強盜案，12日清晨四點半左右發生在彰化市郊區、位在彰南路四段的一處民營加油站，張嫌眼看清晨車輛少，加油站內又只有一名員工，佯裝要借電話，手持水果刀，脅迫黃姓被害者交付隨身包內的財務。


▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

彰化分局副分局長蕭啟東表示，案發後警方調閱現場監視器，發現張姓男子是駕駛家中紅色轎車前往現場周邊停放，再改以徒步方式到加油站犯案，得手後，為規避查緝，先行返家將車輛換成機車後，再前往彰化市一家賓館藏匿。


▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

警方獲知張嫌藏匿賓館內，立即趕往將他帶回調查，同時起出贓款5200元，其中2000元已遭花用，另在他駕駛的轎車內查扣犯案時用的水果刀；蕭啟東說，張嫌原是冷氣空調風管裝修工人，1個月前失業,己婚育有6歲大的女兒及4歲大兒子，妻子是家管。警訊時，張嫌坦承犯行，供稱是因為經濟問題，家中尚有小孩要養，才前往強盜加油站行搶，鑄下大錯，全案依強盜罪嫌移送法辦。


▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

關鍵字加油站強盜賓館失業搶匪
嘉義縣疑夫妻互砍憾事　妻死夫重傷溪湖高中　民主法治之公民課

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan