影／加油站強盜案　彰化分局4小時破案

▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

彰化市彰南路一處加油站12日清晨發生強盜搶奪案，搶匪手持水果刀進入加油站，脅迫黃姓加油員交付7200元現金，搶匪倉皇逃逸，彰化警方調閱監視器，在案發4小時後，在一間賓館將沒前科紀錄的張姓主嫌逮捕到案，依法移送法辦。

警方調查，這起利用黑夜作掩護的強盜案，12日清晨四點半左右發生在彰化市郊區、位在彰南路四段的一處民營加油站，張嫌眼看清晨車輛少，加油站內又只有一名員工，佯裝要借電話，手持水果刀，脅迫黃姓被害者交付隨身包內的財務。



▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

彰化分局副分局長蕭啟東表示，案發後警方調閱現場監視器，發現張姓男子是駕駛家中紅色轎車前往現場周邊停放，再改以徒步方式到加油站犯案，得手後，為規避查緝，先行返家將車輛換成機車後，再前往彰化市一家賓館藏匿。



▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

警方獲知張嫌藏匿賓館內，立即趕往將他帶回調查，同時起出贓款5200元，其中2000元已遭花用，另在他駕駛的轎車內查扣犯案時用的水果刀；蕭啟東說，張嫌原是冷氣空調風管裝修工人，1個月前失業,己婚育有6歲大的女兒及4歲大兒子，妻子是家管。警訊時，張嫌坦承犯行，供稱是因為經濟問題，家中尚有小孩要養，才前往強盜加油站行搶，鑄下大錯，全案依強盜罪嫌移送法辦。



▲彰化市彰南路一處加油站發生強盜搶奪案，警方4小時內從彰化市一家賓館將藏匿的嫌犯逮捕到案，起出做案水果刀及犯案穿著衣物。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）