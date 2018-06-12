研調：全球智慧手機銷量低迷壓低面板出貨

（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構群智諮詢指出，今年第1季全球智慧手機面板出貨4.18億片，較去年同期下滑11%。全球智慧手機銷量的疲軟，直接壓低對手機面板的需求。

群智諮詢表示，雖然第1季東歐、中東，及非洲地區的智慧手機銷量，仍維持高成長，但亞太地區，尤其是中國市場慘淡，且印度市場智慧手機銷量也大幅下滑。中印兩大市場不佳，拖累全球智慧手機及面板的出貨。

群智諮詢分析，手機全螢幕趨勢起步於2017年，在2018年進一步深化，已逐漸滲透到全產品線中，2018年第1季全球智慧手機面板出貨產品當中，全螢幕產品的滲透率已超過40%。