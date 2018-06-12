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中央社

研調：全球智慧手機銷量低迷壓低面板出貨

中央社2018/06/12 19:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構群智諮詢指出，今年第1季全球智慧手機面板出貨4.18億片，較去年同期下滑11%。全球智慧手機銷量的疲軟，直接壓低對手機面板的需求。

群智諮詢表示，雖然第1季東歐、中東，及非洲地區的智慧手機銷量，仍維持高成長，但亞太地區，尤其是中國市場慘淡，且印度市場智慧手機銷量也大幅下滑。中印兩大市場不佳，拖累全球智慧手機及面板的出貨。

群智諮詢分析，手機全螢幕趨勢起步於2017年，在2018年進一步深化，已逐漸滲透到全產品線中，2018年第1季全球智慧手機面板出貨產品當中，全螢幕產品的滲透率已超過40%。

群智諮詢表示，隨著全螢幕帶動的手機螢幕尺寸放大，以及分辨率提升趨勢，都增加對低溫多晶矽（LTPS）面板的需求，未來異形切割螢幕趨勢將進一步強化這樣的需求。

另一方面，低溫多晶矽面板供貨較以往充足，也使其價格持續走低，縮小與傳統非晶矽液晶面板（a-SiLCD）的價差，增強了低溫多晶矽面板的競爭力。

群智諮詢數據，第1季全球智慧手機LTPS液晶面板出貨1.46億片，在整體智慧手機面板出貨較去年同期減少12%的低迷市況下，LTPS液晶面板出貨依然增長8%。（編輯：林興盟）1070612

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