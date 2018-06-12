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即時跑馬燈為街友辦活動歡慶端午　鼓勵自立虎大通識教育博覽會　展現生命之美8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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虎尾科大通識教育博覽會　展現生命之美

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/12 21:07
▲請業師現場指導學生室內植栽創作。.（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)
▲請業師現場指導學生室內植栽創作。.（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)

由國立虎尾科技大學通識教育中心主辦、教學發展中心協辦的通識教育博覽會，今年已來到第三屆，活動於11、12、13日為期三天，共有16個課程參與、10個闖關關卡、6個生命創作體驗區，以【Flip.Education】翻轉教育闖關型態，讓課程學習不再侷限於教室，透過精心設計的心靈電影問答、活潑的闖關遊戲、藝術創作體驗教學、課程的創作成果展覽、手工皂愛心義賣、咖啡自煮會、自造植栽等活動來活化教學與生活型態，不僅舒活通識課程的教學，也透過此【課程翻轉】的合作活動，提升學子學習意願和對通識教育體驗生活之美的正向認識，預計將有千人以上學生及社區居民將參與本活動。

虎尾科大第三屆通識博覽會以【生命之美】為主題，整合該校通識教育中的數理、國語文及通識博雅三組齊力展出，以動腦闖關、現場體驗、生命探索等做翻轉教育展現，體現現代教育追求多元創新、跨領域學習以及從活動體驗中展現生命熱情的教學方法。

負責策劃第三屆通識教育博覽會的陳鳳雀及程諾蘭老師表示，本學期共計有12位教師參與，共16個課程參與展覽，包括數學組黃少遠、張喨筑老師的【愛上微積分】、黃士哲老師的【文化景觀與休憩素養】、趙育隆老師的【自然與永續發展】、程諾蘭老師的【哲學概論+哲學與人生】、康世昊老師的【社會學導論】、王文仁老師的【寓言與人生】、溫毓詩老師的【文學與情愛關係】、鄭色幸老師的【應用文書與實作】、李玉璽老師的【法學緒論+文化史】、張瓊霙老師的【偶的文采】、陳淑婷老師的【聽覺藝術賞析】、陳鳳雀老師的【藝術史+藝術設計與生活】及教職員工的藝術創作、微學分課程的手作成果展…等，現場除了心靈電影對話，還有凱式咖啡店長現場咖啡教學與飄香品嘗會、陳鳳雀老師帶領學生製作蝶古巴特和木食器、張杏慧老師的植栽種植體驗等；希望藉此鼓勵學子釋放自己的創意想像力、構圖力、耐力，從動手做中學習到課堂以外的知識。

虎尾科技大學校長覺文郁表示，本屆通識教育博覽會另一大亮點則是手工皂愛心義賣，由學子捐出在課堂中親手製作的手工皂進行義賣，目標義賣金額2萬元，將用來捐助給雲林縣家扶中心的孩子。希冀藉此活動鼓勵學子發揚利他心志、揚起善念，深刻體會利他行動之美，讓社會的愛與美可以如活水泉源般流動，虎尾科大通識教育中心誠摯邀請大家響應做愛心。


▲現場義賣學子親手製作的手工皂，所得將捐給雲林縣家扶中心。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)

關鍵字虎尾科技大學通識教育中心愛心義賣
療癒長輩的身心靈

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