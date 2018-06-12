一個間諜左右整個南北韓　驚悚真實不輸「川金會」

美國總統川普與北韓領導人金正恩，全球矚目的世紀峰會「川金會」，今（12）日於新加坡舉行，能否透過世界兩大強權領導人的會面，承諾朝鮮半島的和平協議與解決無核化問題，為此會重要目標，而南韓總理文在寅，則在此重要會面扮演舉足輕重的角色，事實上，近年來為了窺探核武實情，南北韓私底下早就諜戰不斷，但一件改編自90年代的南北韓真實諜戰事件，才叫做驚悚。

該諜戰事件改編成電影《北風》，由《哭聲》韓國影帝黃晸玟、以及《與神同行》人氣男星朱智勛等共同主演，黃晸玟說：「我希望透過這部電影，能讓全球觀眾更了解南北韓的過去，以及『真實諜戰』的驚悚與恐怖。』

《北風》描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中，陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。

導演尹鍾彬表示，原本是想寫一部關於1980年「國家安全企劃部」的故事，但在蒐集資料的過程發現「黑金星」的存在，他說：「我發現了這個真實故事，實在很想知道，怎麼樣的一個間諜，能有辦法左右整個朝鮮半島政局，就層層去挖掘，沒想到背後的故事竟如此驚悚。」