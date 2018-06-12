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中央社

朝野協商軍改案 預計明天進入條文深水區

中央社2018/06/12 19:55
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北12日電）立法院今天協商軍改案，共討論14條條文，預計明天將進入「深水區」。國民黨團質疑修法能否趕得上7月1日實施，民進黨團總召柯建銘說，不要為了7月1日而7月1日。

立法院長蘇嘉全今天中午召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，但因國防部長嚴德發未到場，在野黨立委要求國防部聯繫嚴德發到場。蘇嘉全裁示，要求國防部聯絡嚴德發到場再開會。

下午5時朝野再度協商，嚴德發也到場與會；會中，國民黨立法院黨團書記長李彥秀詢問，若軍改案在下週通過，國防部與退輔會還有多少子法需要修正；嚴德發說，國防部共有14條相關配套的子法，可在2個星期完成。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，昨天他有與大家說要理性面對問題，不要活在恐慌中，修法通過要實施，需要修正哪些命令與行政規則，以及作業系統等，「因此不要為了7月1日而7月1日」，這是不能有任何差錯的。

柯建銘說，軍改案這週協商、下週處理，即便修法通過後，相關行政規則、法規命令，行政單位都在準備中，是否來得及7月1日他不敢講，但先修法通過比較實際。

下午協商約進行1小時，蘇嘉全宣布休息，今天僅先討論較無爭議的條文共14條，包括起支俸率、18％優存等關鍵條文皆尚未討論，將在明天上午10時繼續進行協商。（編輯：溫貴香）1070612

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