朝野協商軍改案 預計明天進入條文深水區

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北12日電）立法院今天協商軍改案，共討論14條條文，預計明天將進入「深水區」。國民黨團質疑修法能否趕得上7月1日實施，民進黨團總召柯建銘說，不要為了7月1日而7月1日。

立法院長蘇嘉全今天中午召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，但因國防部長嚴德發未到場，在野黨立委要求國防部聯繫嚴德發到場。蘇嘉全裁示，要求國防部聯絡嚴德發到場再開會。

下午5時朝野再度協商，嚴德發也到場與會；會中，國民黨立法院黨團書記長李彥秀詢問，若軍改案在下週通過，國防部與退輔會還有多少子法需要修正；嚴德發說，國防部共有14條相關配套的子法，可在2個星期完成。