NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈為街友辦活動歡慶端午　鼓勵自立虎大通識教育博覽會　展現生命之美8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

純網銀可能「三搶二」 金管會6月底召開公聽會

鉅亨網2018/06/12 20:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

純網銀可能形成「三搶二」態勢，金管會今 (12) 日表示，在政策諮詢期間，已收到各界提出許多意見，6 月底會召開公聽會，邀請相關銀行業者與科技業者、銀行公會代表參與，聽取大家意見。

金管會自 4 月 26 日公布純網銀政策，打算釋出 2 張純網銀執照，繼國票金控宣布與樂天合作純網銀後，兆豐銀今天也透露將與一銀、中華電信合作組成「國家隊」，除了確定表態的這兩大組人馬，若再加上曾向金管會表達意見的 LINE，等於形成「三搶二」態勢。

根據金管會規劃時程，將於 6 月底召開純網銀公聽會，預計 10 月底完成相關法規修正，11 月到明年 1 月受理申請，預計明年 5 月底對外公布審查結果，但申設時間又須半年，因此，最快可能在明年底前才會見到純網銀設立。

對於國票金並無經營實體銀行經驗，是否可以申設純網銀？金管會表示，依照純網銀政策條件，只須金控或銀行其中之一即可，所以國票金符合申請條件

另外，若電信業來申請，金管會表示，會綜合考量之前的 499 之亂對公司治理的影響。

目前純網銀已公開表態的除了國票金與日本樂天，以及兆豐銀、一銀與中華電信的「國家隊」以外，最早傳出有意願的 LINE 卻「只聞樓梯響」，據了解，有多家國銀與 LINE 都有接觸，但大多因為卡在無主導權，所以態度相對保留，所以 LINE 是否如期申請、最後與哪家銀行合作，都是外界關注焦點。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字純網銀國票金兆豐一銀中華電樂天line金管會headline
獲利超越Q1 緯穎自結4-...衛福部將鬆綁細胞療法 宣捷...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan