地方萬花筒》影／溪湖高中一堂民主法治之公民課

年底五合一選舉因各類選舉參選者眾，使得黑金、暴力介入選舉事件頻傳，為落實主權於民的法治教育，國立溪湖高中班聯會12日舉行班聯會正副主席直選，參選人王芷庭說，學校的蚊蟲太多，影響學生的上課品質，另一參選人鄭淑芳要求增加高三的送舊活動，校方表示，對於參選人所提的政見，校方都相當重視，也會做參考改善。

溪湖高中班聯會12日舉行第20屆主席、副主席選舉，這是創校20年來學生自治組織選舉首度普選，由學生每人1票，直選產生班聯會正副主席，12日升旗時間辦理候選人政見發表。



▲溪湖高中班聯會舉行班聯會正副主席直選，讓年輕學子們提前體驗民主真諦，班聯會正副主席將為學生權益發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

溪湖高中學務主任巫正成表示，班聯會主席選舉投票，完全比照公職選舉模式進行，全校各年級學生都有投票權，推動學生自治、落實真普選；現正值年底五合一選舉，這一次的班聯會正副主席直選，年輕學子們可提前體驗民主真諦，別具意義。



▲溪湖高中班聯會舉行班聯會正副主席直選，讓年輕學子們提前體驗民主真諦，班聯會正副主席將為學生權益發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

本次共有2組候選人登記參選下屆班聯會正副主席，提出許多耳目一新的政見，最特別的政見是推薦同學參加各種檢定、彙集各大學營隊資訊，期盼這次的直選能讓同學參與公共議題與體驗直接參與公民選舉的民主政治內涵。



▲溪湖高中班聯會舉行班聯會正副主席直選，讓年輕學子們提前體驗民主真諦，班聯會正副主席將為學生權益發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

今年五月，該校班聯會提出《國立溪湖高級中學班級聯誼會組織章程》的修正草案，現任班聯會主席魏章哲表示，他一直都希望溪高學生能夠更加關注學生自治事務，在他當初的競選政見裡，提到將把溪高班聯會改治為學生會，目的是希望能爭取更高度的學生自治，並影響溪高學生更加關注校園事務。而改變整個學生自治制度、以及其對溪高學生的影響，則需要從通過組織章程修正草案開始做起。



▲溪湖高中班聯會舉行班聯會正副主席直選，讓年輕學子們提前體驗民主真諦，班聯會正副主席將為學生權益發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

溪湖高中楊豪森校長表示，這次溪湖高中班聯會的選舉，除了普選之外，還有一項創舉，是首度與溪湖鎮公所商借正式選舉投票匭、投票箱、圈選筆、紅色快乾打、厚布墊；參與直選1141人合格選舉人，569人投票，投票率49.86%。



▲溪湖高中班聯會舉行班聯會正副主席直選，讓年輕學子們提前體驗民主真諦，班聯會正副主席將為學生權益發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

班聯會主席選舉12日早上就開始，校方特地向溪湖鎮公所借來圈票處與投票櫃，並安排學生代表監票；只要一到下課時間，學生們就陸續抽空去投票，現場大排長龍。二年級的林宣慈說，以往就讀的國中、小都沒辦過校園選舉，這是她生平首次投票，「既緊張又興奮」。下午結束投票後進行開票，15日公告正副主席當選名單。