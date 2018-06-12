川金讚揚峰會突破性 協議缺乏細節惹人疑

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天舉行歷史性峰會，兩人都讚揚這場峰會對美國和北韓關係是個突破，但簽訂的協議卻缺乏關於北韓核武關鍵議題的細節。

法新社報導，全球最有權力的民主國家領導人川普與北韓第3代獨裁者金正恩，共同站在美國和北韓的國旗前方握手，這種景象難得一見。

金正恩同意「朝鮮半島完全非核化」，這句話是平壤當局的口頭禪，但並不符合美國長久以來對北韓放棄核武的要求。

川金會結束後，川普在記者會中表示，美國會暫停與南韓的聯合軍事演習。北韓稱美國和南韓聯合軍演是為入侵北韓所做的預演，長期以來激怒平壤當局。