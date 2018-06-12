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中央社

川金讚揚峰會突破性 協議缺乏細節惹人疑

中央社2018/06/12 20:07
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：美國北韓過招（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天舉行歷史性峰會，兩人都讚揚這場峰會對美國和北韓關係是個突破，但簽訂的協議卻缺乏關於北韓核武關鍵議題的細節。

法新社報導，全球最有權力的民主國家領導人川普與北韓第3代獨裁者金正恩，共同站在美國和北韓的國旗前方握手，這種景象難得一見。

金正恩同意「朝鮮半島完全非核化」，這句話是平壤當局的口頭禪，但並不符合美國長久以來對北韓放棄核武的要求。

川金會結束後，川普在記者會中表示，美國會暫停與南韓的聯合軍事演習。北韓稱美國和南韓聯合軍演是為入侵北韓所做的預演，長期以來激怒平壤當局。

川普和金正恩簽署的文件中沒有提到軍演。

川普告訴記者：「我們會停止軍事演習，這將讓我們省下大筆金錢。」他還說，「在某個時間點」，他想要將美軍撤出南韓。

他說：「在這個情況下，我們正在談判一個非常全面的協議，我認為進行軍事演習並不適當。」

立即有分析師回應他說的這番話。釜山大學政治學系教授凱利（Robert Kelly）發推文表示：「在這場記者會中川普做出兩個讓步：停止美韓軍演和希望撤出駐韓美軍。」

「但北韓給了我們什麼？不要再白白做出讓步了。」

在全球注目下，新加坡豪華飯店舉行的峰會一整天充滿了笑容和恭維，美國承諾為北韓「提供安全保障」。

在峰會舉行前，批評人士擔心川金會可能只會淪為媒體頭版標題，而沒有實質性進展。

被問到關於非核化的問題，也就是這次峰會核心時，川普說：「我們已經啟動進程。」他也說會「非常、非常快」展開非核化進程。

他告訴記者，會進行涉及「非常多人」的驗證程序，但沒有透露具體細節。

他也堅稱，在華府看到進展前，美國會維持對北韓的制裁。

川普和金正恩簽署的協議中沒有提到之前美國要求的「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID），意即放棄核武並接受查核。

美國詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（JamesMartin Center for Nonproliferation Studies）資深研究員漢納姆（Melissa Hanham）發推文表示，北韓「早就承諾過好多遍會這麼做」，但雙方「仍沒有對『非核化』的定義取得共識」。（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070612

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