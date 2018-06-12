花蓮安置機構疑性侵案 婦團：應建立處理機制

勵馨基金會今天發出聲明表示，檢視相關法規發現，無論是「性侵害犯罪防治法」或「身心障礙者權益保障法」都有通報機制及疑似性侵害事件的處理原則，因此她們認為此事件的發生，更多的問題是在專業責信與安置型機構的結構性因素，值得外界共同面對與處理。

花蓮一家私立身心障礙啟能發展中心傳出女院生遭性侵，涉案人疑似是幹部，中心主任及部分老師涉嫌知情不報且長期包庇，導致多名院生受害。後經離職的護理師告發，案情曝光，宛如韓國電影「熔爐」情節。

（中央社記者余曉涵台北12日電）花蓮傳出台版熔爐案，勵馨基金會指出，雖有通報機制，但問題出在專業責信與安置型機構結構性因素，主管機關應整合檢警與社政系統，針對安置機構性侵害事件建立危機處理機制。

勵馨基金會說，數起安置機構性侵害事件都發生在隱匿的狀況，同樣有其結構性的因素，包括機構負責人或管理者擔心性侵害事件被外界得知會影響機構聲譽，進而影響後續營運，因此對於此類事件不積極處理，或是選擇忽視。

勵馨基金會指出，這樣的心態影響所及，基層工作人員就算看到問題，也不願意提出，就算部分具有專業與良知的工作人員舉發，仍可能遭到管理者的漠視甚或打壓，讓案件不了了之，惡性循環之下，基層工作人員只能選擇視而不見，或是另謀出路。

勵馨基金會表示，受害學員與家長也常因擔心會因為舉發而被趕出機構或面臨無處可去的窘境，而不敢出面舉發。

勵馨基金會建議，主管機關應整合檢警與社政系統，針對安置機構的性侵害事件建立危機處理的機制。除了在第一時間介入，進行事實的調查與釐清，避免安置機構陷入球員兼裁判兩難外，主管機關也應指揮社政系統協助安置機構，確保機構的正常營運。若有需要，應協助被安置學員轉至其他處所，讓受害者能無後顧之憂，勇於說出真相，以維護受害者以及其他學員、基層工作人員的最佳利益。

勵馨基金會也認為，安置機構的性侵害事件多半為結構性因素造成，懲處與無效益的文書工作無助於問題解決，反而造成安置機構更傾向隱匿，並加深性侵害事件的汙名化。（編輯：管中維）1070612