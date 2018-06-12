上市櫃公司赴陸投資不再風光 三項指標同步衰退

金管會今 (12) 日公布我國今年第 1 季上市櫃公司赴大陸投資情形，投資家數、累計投資金額與投資損益等三項指標同步都出現衰退，其中，投資家數較去年底減少 6 家，累計投資金額較去年底減少 101 億元，投資損益也比去年第 1 季減少 89 億元，證期局表示，主要是因為子公司營運不佳關掉所致。

根據證期局統計，截至今年第 1 季，上市公司投資大陸家數共 664 家、上櫃公司共 522 家，合計有 1186 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1569 家的 75.59%，但卻較去年底相比減少 6 家。證期局主秘簡宏明表示，經過了解，這 6 家上市櫃公司減少大陸投資，主要是因為子公司營運不佳所以關掉。