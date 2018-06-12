身分證設計獎得主魯少綸 原來是HTC設計師

得獎作品在網路上備受討論，也有不少網友好奇魯少綸的真實身分，宏達電今天證實，魯少綸在HTC擔任HTC Sense主視覺設計師。

內政部「身分證明文件再設計」得獎作品11日揭曉，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲「設計獎」，這件作品將成為未來新式身分證設計參考，且魯少綸也能與內政部直接溝通。

（中央社記者江明晏台北12日電）內政部「身分證明文件再設計」得獎作品11日揭曉，獲「設計獎」的設計師魯少綸其實在國內手機大廠宏達電服務，擔任HTCSense主視覺設計師已有8年。

宏達電也進一步說明，魯少綸畢業於復興商工廣告設計科系及景文科技大學視覺傳達設計系，2010年加入HTC，參與HTC Sense UI介面設計與HTC Themes設計至今。

網站資料指出，魯少綸以台灣玉山山脈高線圖作為主要卡面圖紋設計，透過設計將版面梳理整潔，且欄位具有足夠延展性，易配合姓名長度調整，在雙語的排版上也明瞭易讀，使作品具有高度實行可行性。

為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，共收到1109件民眾投稿，分為初審及決審兩階段。

內政部於4月21日起至5月11日開放網路票選的初審，選出最高票一件，與評審團評審出7件，合計8件作品進入決審；再由評審團與政府相關部會代表共同評審出人氣獎、創意獎與設計獎各一件。設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據。（編輯：鄭雪文）1070612