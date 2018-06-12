苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

（中央社台北12日電）世界盃足球賽14日在俄羅斯登場，因俄羅斯雙面諜遭攻擊事件，不少西方國家以抵制世界盃表達不滿。中國國足雖無緣世界盃，但來自苗族的6名少年將擔任護旗手，對外誇耀中國的扶貧成果。

俄羅斯衛星通訊社中文網今天報導，來自中國貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣的6名少年將在14日俄羅斯世界盃揭幕戰上作為護旗手，護送國際足聯會旗進入莫斯科盧日尼基體育場。

今年世界盃足球賽在俄羅斯舉辦，但受到俄羅斯雙面間諜3月在英國遭神經毒氣攻擊事件影響，不少西方國家相繼宣布驅逐俄羅斯外交官後，有媒體報導，冰島、瑞典、澳洲等國相繼表態或考慮抵制世界盃。