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中央社

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

中央社2018/06/12 20:28
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北12日電）世界盃足球賽14日在俄羅斯登場，因俄羅斯雙面諜遭攻擊事件，不少西方國家以抵制世界盃表達不滿。中國國足雖無緣世界盃，但來自苗族的6名少年將擔任護旗手，對外誇耀中國的扶貧成果。

俄羅斯衛星通訊社中文網今天報導，來自中國貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣的6名少年將在14日俄羅斯世界盃揭幕戰上作為護旗手，護送國際足聯會旗進入莫斯科盧日尼基體育場。

今年世界盃足球賽在俄羅斯舉辦，但受到俄羅斯雙面間諜3月在英國遭神經毒氣攻擊事件影響，不少西方國家相繼宣布驅逐俄羅斯外交官後，有媒體報導，冰島、瑞典、澳洲等國相繼表態或考慮抵制世界盃。

與此同時，中國國足雖然無緣列席此次世界盃，但中國官方將世界盃當成展示中俄關係的一環；此外，基於地利之便，許多中國民眾對赴俄國觀賽興致高昂，也吸引了中國企業成為廣告主。

再者，俄羅斯世界盃也將可望成為中國官方宣傳內政的世界舞台。據中國國家民族事務委員會12日消息，在4月舉行的「2108俄羅斯世界盃丹寨小小護旗手」海選中，有6名苗鄉少年從近4000名學生中脫穎而出。

海選活動由萬達集團所舉辦，萬達是2018年俄羅斯世界盃首席合作夥伴和頂級贊助商，為了幫助大山裡的丹寨孩子圓世界盃護旗手之夢，萬達集團決定將揭幕戰護旗手6個名額全部給集團幫扶的貴州省丹寨縣。

俄羅斯衛星網指出，這6名護旗手表示，將帶著家鄉本土文化到俄羅斯，讓人們知道在中國、在貴州、在丹寨，也有像他們一樣熱愛足球的孩子，同時也將讓全球了解貴州丹寨正在發生的巨變。（編輯：陳家倫/邱國強）1070612

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