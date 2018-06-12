建立特殊情誼 川普：我信任金正恩

川金會：峰會看點（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天在新加坡舉行首次高峰會，川普讚揚金正恩很有才幹，如此年輕就擁有治國能力。川普稱，他與金正恩已建立特殊情誼，「我信任金正恩」。

川普今天與金正恩結束會談簽署文件後說：「我們將再度會面。我們將會晤很多次。」他還說，當然願意邀請金正恩訪問白宮。

川普也表示，他信任金正恩，深信對方會信守雙方簽署的文件。他們在文件中同意「致力邁向朝鮮半島完全非核化」。

他說：「我認為他可能和我一樣，或甚至比我更想這麼做。」