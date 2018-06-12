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中央社

建立特殊情誼 川普：我信任金正恩

中央社2018/06/12 20:26
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天在新加坡舉行首次高峰會，川普讚揚金正恩很有才幹，如此年輕就擁有治國能力。川普稱，他與金正恩已建立特殊情誼，「我信任金正恩」。

川普今天與金正恩結束會談簽署文件後說：「我們將再度會面。我們將會晤很多次。」他還說，當然願意邀請金正恩訪問白宮。

川普也表示，他信任金正恩，深信對方會信守雙方簽署的文件。他們在文件中同意「致力邁向朝鮮半島完全非核化」。

他說：「我認為他可能和我一樣，或甚至比我更想這麼做。」

川普說，他向金正恩展示，選擇和平道路的未來會是什麼景象。他告訴金正恩，和平可開發美麗的海灘、蓋漂亮公寓以及「全世界最棒的旅館」。他說，金正恩看他用平板電腦顯示的影片後，對所見印象深刻。

記者提問川普是否信任金正恩，他答說：「是的，我認為他希望完成此事。」

川普還說，他已與金正恩建立「特殊情誼」。美國有線電視新聞網（CNN）畫面可看到，川普今天在峰會期間，還邀金正恩窺探他的重裝甲座車內部。

金正恩和川普先前曾以「小火箭人」、「老番癲」相互辱罵，加上金正恩多次進行核試和試射飛彈，導致兩國去年幾乎瀕臨衝突邊緣，這場峰會在幾個月前仍難以想像。

金正恩今天說，北韓和美國這兩個冷戰時期宿敵誓言「拋開過去」，保證「世界將會見到重大改變」。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070612

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