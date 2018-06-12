法國興業銀行獲准發綠債 額度156億元規模最大

積極發展國內再生能源是政府重大政策之一，金管會為配合「綠能科技產業創新推動」之執行目標，積極發展「綠色債券」及推動本國銀行與外商銀行合作，引導資金挹注再生能源發展及提升本國銀行專案融資之能力。於今 (2018) 年 4 月 17 日發布訂定「外國銀行在臺分行發行新臺幣金融債券辦法」。

金管會今 (12) 日核准法國興業銀行台北分行發行新台幣計價綠色金融債券，總額度達 156 億台幣，這不但是綠色金融債券發行至今最大額度，也是金管會開放外銀在台分行發行新台幣債券後首例。

金管會表示，法國興業銀行本次籌募的資金將用於我國境內重大公共建設、離岸風電建設、陸上風電、太陽能及其他綠能產業建設的相關綠色投資計畫放款。該行並將向櫃買中心申請綠色債券櫃檯買賣，銷售對象為境外結構型商品管理規則第 3 條第 3 項所稱的專業投資人。

金管會表示，藉由本次綠色金融債券的發行，對提供國內綠能產業中長期融資的需求有幫助，且可提供本國銀行與外商銀行合作辦理專案融資的機會，提升專案融資的經驗與能力，對國內綠色金融發展有正面助益。