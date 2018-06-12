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捷運萬大線機電工程決標 中鼎攜法商合作

中央社2018/06/12 20:30
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（中央社記者陳妍君台北12日電）台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」採購案今天決標，由法商阿爾斯通運輸公司、阿爾斯通巴西分公司與中鼎工程為共同投標廠商，以新台幣143億7888萬8000元得標。

台北市政府捷運工程局機電系統工程處副處長許臨國指出，未來施工時，阿爾斯通巴西分公司（ALSTOMBRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA）將負責捷運車輛工程、阿爾斯通運輸公司將負責號誌工程，中鼎工程則負責供電工程。

許臨國說，由於土建工程工期較長，之前已決標並進入施工階段；至於機電系統工程，一般來說，決標後一個月內應會進入施工階段。

機電系統工程處指出，萬大線第一期工程預定民國114年12月31日完工，屆時可提供民眾往返台北市與新北市中和、土城地區安全、便捷的大眾運輸工具。

萬大線第一期工程從捷運中正紀念堂站開始，向西沿南海路下方過和平西路後，接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，於保順路、保生路轉中山路、連城路到金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，設置鄰莒光路的支線車站。

萬大線第一期全長約9.5公里（含機廠支線約700公尺），將設中正紀念堂站、植物園站、廈安站、加蚋站、永和站、中和站、雙和醫院站、中和高中站與莒光站9座車站及1座機廠、19列車。（編輯：方沛清）1070612

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