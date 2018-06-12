捷運萬大線機電工程決標 中鼎攜法商合作

（中央社記者陳妍君台北12日電）台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」採購案今天決標，由法商阿爾斯通運輸公司、阿爾斯通巴西分公司與中鼎工程為共同投標廠商，以新台幣143億7888萬8000元得標。

台北市政府捷運工程局機電系統工程處副處長許臨國指出，未來施工時，阿爾斯通巴西分公司（ALSTOMBRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA）將負責捷運車輛工程、阿爾斯通運輸公司將負責號誌工程，中鼎工程則負責供電工程。

許臨國說，由於土建工程工期較長，之前已決標並進入施工階段；至於機電系統工程，一般來說，決標後一個月內應會進入施工階段。