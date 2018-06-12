NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈為街友辦活動歡慶端午　鼓勵自立虎大通識教育博覽會　展現生命之美8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

薪資所得減除和綜所稅扣除額修法 拚明年上路

鉅亨網2018/06/12 20:47
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

財政部今 (12) 日召開「檢討薪資所得減除特定費用及綜合所得稅扣除額」公聽會，會中聚焦檢討薪資所得減除特定費用和綜合所得稅扣除額等議題。財政部表示，與會者包括學者、公會、勞工團體等，共識程度高，所得稅法修正案會在下會期前送立法院，拚明年上路。

財政部表示，由於外界對於綜合所得稅薪資所得減除特定費用、扣除額議題非常關注，為了廣徵意見並凝聚共識，財政部今日召開公聽會邀請學者專家及民間團體代表與會，廣泛交換意見。

由於先前凱渥名模不服治裝費等薪資所得不能列報成本，獲大法官 745 號釋憲認定違憲，並指出所得稅法有關薪資所得計算，超過薪資所得特別扣除額的成本費用未能減除，與憲法第 7 條平等權保障意旨不符，要求財政部於 2 年內檢討修正所得稅法。

而財政部也針對薪資所得減除特定費用部分委外研究，據研究報告建議，薪資所得的計算，採定額減除與特定費用減除擇一方式，即納稅義務人得自薪資所得中減除一定金額，不須提供費用單據或憑證，或是或選擇舉證特定必要費用的單據或憑證，自薪資所得中減除。

其中研究報告也建議減除的特定費用項目，應符合提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性 4 大原則，例如差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費及職業上工具支出等，且因部分項目難以區分是否專為提供勞務使用或私人用途，建議設定減除上限。

公聽會中與會代表也認可，薪資所得採定額或特定費用減除二擇一方式，以及認同研究報告建議的 4 大減除原則，並認為現行薪資所得特別扣除額，已大幅提高為 20 萬元，已能滿足一般民眾賺取薪資所得所需負擔的必要費用，未來適用特定費用項目減除者，多為高所得者。

至於可減除特定費用項目，例如助理費，與會代表認為，僅限少數特殊行業所需，不符共通性原則，且可能透過虛列人頭助理利用薪資所得特別扣除 20 萬元以規避租稅情形，建議再予評估。

而針對綜合所得稅扣除額議題，多數與會代表認為扣除項目的訂定，應以滿足納稅義務人基本生活所需為原則，不建議增列消費性支出的扣除項目。

此外多數建議設定優先推動項目，包括長期照顧、孕婦照顧及育兒費用等相關扣除額，以及擴大教育學費特別扣除額適用範圍至納稅義務人本人、儲蓄投資特別扣除限額由每戶改為每人，並配合檢討扣除額度。

財政部指出，將參酌今日各界意見，並配合政府施政，審慎評估可行方案並研議相關配套措施，儘速提出所得稅法修正案，並會在下會期前送立法院，拚明年上路。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字財政部扣除額薪資所得特定費用headline
法國興業銀行獲准發綠債 額...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan