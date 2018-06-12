中國放寬QFII資金進出限制

（中央社記者張淑伶上海12日電）中國人民銀行和中國國家外匯管理局今天宣布調整QFII、RQFII的相關外匯管理政策，取消相關資金匯出比例限制和本金鎖定期要求，是中國外匯管制下進一步金融開放的舉措。

漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，今天的開放措施對對台灣欲投資中國A股的金融機構來說，資金進出將更為便利，但是中國官方開放的額度並沒有增加。

QFII（合格境外機構投資者）是2002年中國在資本帳未開放的情況下，引進外資、開放資本市場的措施。境外機構投資人透過專門帳戶，在批准的額度內可投資中國資本市場。