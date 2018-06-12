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中央社

中國放寬QFII資金進出限制

中央社2018/06/12 21:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海12日電）中國人民銀行和中國國家外匯管理局今天宣布調整QFII、RQFII的相關外匯管理政策，取消相關資金匯出比例限制和本金鎖定期要求，是中國外匯管制下進一步金融開放的舉措。

漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，今天的開放措施對對台灣欲投資中國A股的金融機構來說，資金進出將更為便利，但是中國官方開放的額度並沒有增加。

QFII（合格境外機構投資者）是2002年中國在資本帳未開放的情況下，引進外資、開放資本市場的措施。境外機構投資人透過專門帳戶，在批准的額度內可投資中國資本市場。

在QFII基礎上，2011年中國又開放RQFII（人民幣合格境外機構投資者）試點。

新華社報導，今天發布的調整措施有3大特色，一是取消QFII每月資金匯出不超過上年末境內總資產20%的限制；二是取消QFII、RQFII本金鎖定期要求，將現存的QFII投資3個月鎖定期、RQFII非開放式基金投資3個月鎖定期全部取消。

三是明確合格機構投資者外匯風險管理政策，允許QFII、RQFII對其境內投資進行外匯套保，對沖其匯率風險。

報導指出，目前QFII總額度為1500億美元，RQFII試點區域拓展至19個國家和地區，總試點規模人民幣1.94兆元。截至2018年5月底，累計有287家QFII機構合計獲得994.59億美元、196家RQFII機構合計獲得人民幣6158.52億元投資額度。（編輯：邱國強）1070612

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