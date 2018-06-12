新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）外交部今天表示，新加坡航空與酷航遭中國施壓，在其官網上將台灣稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向新航、酷航表達嚴正抗議，並要求儘速更正。

新航（Singapore Airlines）官網上，「國家/地區」的選項中，台灣被標為「中國台灣」（Taiwan,China）。酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」（Taiwan,China）。

外交部發言人李憲章表示，有關新航、酷航遭中國施壓，在官網上擅改台灣名稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向這2家航空公司表達嚴正抗議，「要求儘速更正對我不當稱呼」。