新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）外交部今天表示，新加坡航空與酷航遭中國施壓，在其官網上將台灣稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向新航、酷航表達嚴正抗議，並要求儘速更正。
新航（Singapore Airlines）官網上，「國家/地區」的選項中，台灣被標為「中國台灣」（Taiwan,China）。酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」（Taiwan,China）。
外交部發言人李憲章表示，有關新航、酷航遭中國施壓，在官網上擅改台灣名稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向這2家航空公司表達嚴正抗議，「要求儘速更正對我不當稱呼」。
李憲章說，中華民國作為主權獨立國家，長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，在民主、自由、人權及法治等層面的發展獲國際社會肯定。
他表示，中國當局在國際間一再對台無理蠻橫打壓，「不僅無法改變此一客觀事實，反而益增台灣人民反感，嚴重傷害兩岸關係」。外交部要求駐處積極力洽並密切關注後續發展。
中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。5月底，中國官方透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。
因中國施壓，近期在網站修改對台稱呼的國際航空公司，包括加拿大航空在官網將台灣改列中國一部分，土耳其航空在官方網站上改以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱台，阿聯酋航空在官網的「國家/地區」選項內容改以「中國台灣」稱呼台灣。（編輯：鄭雪文）1070612