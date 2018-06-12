核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

不過台電今天傍晚宣布，執行開關場輸電線路紅外線偵測時，發現主變壓器至開關場入口引接線A相夾板溫度偏高，因此安排在今晚8時進行調整，2號機將配合解聯，作業時間約3小時，預計深夜前可再重新併聯、繼續後續運轉相關測試。

核二廠2號機6月5日經原子能委員會同意後起動機組，並在8日順利併聯發電，截至今天下午2時30分，發電量近60%、供電約58萬瓩。

（中央社記者潘姿羽台北12日電）核二2號機日前才併聯發電，今天又傳出晚間解聯；原能會說明，核二機組並無問題，是輸電線路過程出現狀況，為了防患未然，台電才做出解聯的決策。

原能會核能管制處副處長李綺思說明，核二2號機機組本身並無問題，而是在發電後往外送的過程中，發現輸電線路其中一個夾板溫度偏高，台電希望防患未然，因此做出保守性決策，先解聯調整後，再重新併聯。

至於台電將2號機配合解聯，是否會影響核電機組的安全性，李綺思解釋，現在核二2號機不再對外送電，但反應爐還是正常運作，因此機組並不受到此次事件影響。

外界高度關注核電機組運轉情形，李綺思表示，雖然這次事件並非機組問題，視察員仍會持續追蹤台電公司查修結果，以及現場查核後續機組再併聯升載期間的關鍵步驟執行情形，以確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。（編輯：林興盟）1070612