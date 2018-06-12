法媒：北京兩面施壓 孤立台灣爭取人才

文章表示，非洲國家布吉納法索剛與台灣斷交，台灣在雙邊24年的關係裡，提供布國學生獎學金，協助布國建醫院、建學校，但來自中國政府的壓力太大，北京一邊用「紅蘿蔔」策略，以「新絲路」基礎建設計畫利誘布國；一邊用「棍子」策略告訴布國，若繼續與台灣來往，就不會資助G5沙赫爾國家（G5 Sahel）組織。

（中央社記者曾依璇巴黎12日專電）法國「快訊週刊」最近長篇報導台灣現況，在北京加大力道施壓下，台灣在國際上似乎比以往更孤立，年輕人也為了就業機會和更高的薪資出走。

報導說，布國可能難以抵抗這種壓力，這也是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）該思考的問題，因為史瓦帝尼是台灣現今在非洲唯一友邦，而中國已經有所行動。

報導說，中國對台灣的箝制無處不在，一名台灣外交官員說，過去幾個月，壓力趨於密集，北京一點一點瓦解台灣的盟友網絡，目前友邦只有18個，也未受邀參與今年的世界衛生大會（WHA）。

此外，許多國家的航空公司近期被迫把台灣列為中國台灣，否則可能失去中國市場，有多家航空公司屈從；還有，中國戰機今年多次繞台，比去年頻繁。

文章表示，北京如此冒犯台灣，很大的原因是不樂見總統蔡英文當選，她就任後，閉口不談獨立，因為這可能會被中國當成發起戰爭的藉口。

文章說，蔡總統主張維持現狀，對中國國家主席習近平來說會很尷尬，因為台灣的民主意味著，除了專制模式外，人民還有別的選擇，這會形成不穩定因素，中國內部禁止針對台灣地位進行辯論，並不是偶然。

報導引述里昂政治學院（Sciences Po Lyon）學者高格孚（Stephane Corcuff）的看法，他說，中國處於一種微妙立場，他們無法阻止蔡英文當選，只能到處施壓，但這種策略會起反效果，因為軍事衝突嚇不了台灣人，反而讓台灣人情感認同更強烈。

文章說，台灣也有少數支持統一的人，有人在台北101大樓腳下揮舞五星旗，高呼對「祖國」的熱愛，但不像出身台灣的流行歌手周子瑜要為自己拿青天白日滿地紅旗而道歉，在台灣，沒人會要求這些支持統一的人認錯。

報導還點出，北京不僅在國際上孤立台灣，也盡其所能拉攏台灣年輕人。研究地緣政治、在中央大學任教的劉柏桑（Tanguy Le Pesant）認為，比較年長的台灣人不是支持獨立就是傾向回歸中國，年輕一代卻沒那麼兩極，他們在文化層面上覺得自己屬於中華，同時認同自己的台灣人身分。

文章引述一名赴上海工作的台灣設計師看法，他認為這中間沒有矛盾，因為獨立會觸發戰爭風險，沒什麼好處，政治人物該處理更重要的問題，例如勞動市場。

文章說，台灣就業機會較少，薪資又低，不動產價格卻很高，年輕人即使當到主管，也很難在台北定居，赴中國大陸工作則可以賺到更多薪水。

報導說，北京也注意到這個現象，推出一些措施吸引台灣年輕人，一名台灣外交官坦承，這是促使台灣人力流失的聰明策略，加上生育率低，人口可能很快會開始減少。

但也有年輕人赴大陸工作或讀書後，發現當地就業條件艱困、環境污染、缺乏言論自由，最終又回到台灣；還有年輕人相信台灣有自己的未來，可以成為民主基地，而非下一個香港。（編輯：郭中翰）1070612