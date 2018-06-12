川金會後川普開心 開放記者問到飽

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩舉行高峰會，他開心自評這項歷史性會談成果豐碩，川金會後的記者會罕見持續超過一小時，似乎欲罷不能，開放記者問到飽。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是川普一年多來首次如此大規模的正式個人記者會，上次類似記者會遠在去年他上任後不久的2月26日。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）白宮特派員諾勒（Mark Knoller）指出，這場記者會長1小時5分鐘，是川普歷來時間第2長的記者會，僅次於去年2月26日的1小時17分鐘。