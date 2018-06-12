川金會後川普開心 開放記者問到飽

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩舉行高峰會，他開心自評這項歷史性會談成果豐碩，川金會後的記者會罕見持續超過一小時，似乎欲罷不能，開放記者問到飽。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是川普一年多來首次如此大規模的正式個人記者會，上次類似記者會遠在去年他上任後不久的2月26日。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）白宮特派員諾勒（Mark Knoller）指出，這場記者會長1小時5分鐘，是川普歷來時間第2長的記者會，僅次於去年2月26日的1小時17分鐘。
川普在記者會上高談闊論這次新加坡峰會達成的成果，對記者的問題來者不拒，未出現以往常見和記者針鋒相對的場面，顯得自信而輕鬆，共接受20餘位記者提問。
他還針對負面報導取笑「華盛頓郵報」記者拉克（Philip Rucker）；並告訴曾言詞交鋒過的CNN記者阿科斯達（Jim Acosta）：「表現好點，要有禮貌。」
多位記者向川普致賀，他也恭喜大家，顯然龍心大悅，到最後還反問記者，記者會是否要開久一點。他接著請問白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）行不行，獲得同意後說：「頂多今晚晚點回家，對吧？繼續問。繼續問。」（譯者：林治平）1070612