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〈川金高峰會〉北韓承諾朝無核化努力 川普：韓戰很快

鉅亨網2018/06/12 21:38
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眾所矚目的「川金會」今 (12) 日順利落幕，北韓承諾朝無核化方向努力；美國總統川普於國際記者會中表示，韓戰「很快就會結束」(will soon end)。

四項協議

川普與北韓領導人金正恩，在本次峰會中，共同簽署一份「全面性文件」，達成以下 4 項協議：

第 1，為符合美國、北韓人民對和平與繁榮的期望，雙方將共同建立全新的兩國關係。

第 2，美國、北韓將共同努力，一起在朝鮮半島，建立長久、穩定的和平政權。

第 3，重申 2018 年 4 月 27 日簽署的《板門店宣言》，北韓承諾朝朝鮮半島完全無核化方向努力。

第 4，美國與北韓將致力尋回戰俘 / 戰時 (POW/MIA) 失蹤人員遺骸，包括將已確定身分者送回。

停止軍演

川普於記者會中指出，美國、南韓聯合軍演是「昂貴的戰爭遊戲」，「我覺得這很挑釁」，應該停止，可省下不少錢。

川普也強調，韓戰「很快就會結束」，但他現階段還不會撤走駐韓美軍，且對北韓的制裁仍會持續。

成果豐碩

川普稱，他與金正恩的關係很好，雙方都感到非常榮幸，「這場會談相當棒，成果豐碩，比任何人所料想的都好。」

川普稱讚金正恩，「非常聰明」，他也說，「我們共度了愉快的一天，促進彼此了解，金正恩極具才華，且熱愛他的國家」

金正恩稍早表示，「我們決定拋開過去」，全世界將見證「重大改變」。

川金「再會」

早在「川金會」舉辦前，川普便預告，若會談順利，將邀請金正恩訪美；至於到訪地點，「或許可從白宮開始」。

在完成文件簽署，回應現場媒體提問時，川普答道，「絕對會」邀請金正恩到訪白宮，並稱會和金正恩「再多見幾次」。

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