降壓供電 台電：不會超出法定變動範圍5%

（中央社記者郭幸宜台北12日電）有台電基層員工指稱，因應備轉容量率偏低，台電會祭出降壓供電策略。台電表示，若遇特殊情況需降壓運轉，不會超出法定變動範圍5%內，不會影響家電使用及造成停電機率增加。

5月、6月全台發生多起跳電事件，外界質疑恐與電力供應吃緊，台電不得不降壓供電有關，台電基層員工投書媒體指稱，台電因應備轉容量率偏低，因而啟動降壓運轉因應。

台電澄清指出，電力系統電壓與頻率本來就會隨用電負載變化而有所變動，如近來用電量屢創歷史新高，當用電增加電壓就會有降低的自然物理現象，台電也會隨時監控並動態調整供電電壓。