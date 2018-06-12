夫不滿妻喝酒疑爭吵後持刀互砍 妻死夫重傷

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣大林鎮發生夫妻互砍案，計程車司機謝男，疑不滿妻子曹婦喝酒，爭吵後持刀互砍，緊急送醫，曹婦傷重不治，謝男急救暫無生命危險。返家目睹慘況報警的小女兒飽受驚嚇。
大林鎮今天傍晚6時左右發生夫妻兩人持刀互砍案件，員警、救護人員據報趕到現場，發現51歲的曹婦脖子有刀傷，倒臥在臥室床上，63歲謝男身體有多處刀傷，躺在客廳地上，均陷入昏迷，立即送大林慈濟醫院急救。
大林慈濟醫院急診部醫師鄭伯良指出，曹婦送醫時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），頭部及頸部有很深的刀傷，急救後仍宣告不治；謝男四肢有多處刀傷，急救後，生命跡象穩定，暫無生命危險，已插管送加護病房觀察。
現場處理員警表示，謝男平時以開計程車為業，曹婦是家庭主婦，兩人常為細故起口角，家境不佳，兩人育有三女，就讀國中的小女兒於傍晚返家看到父母倒臥血泊中，飽受驚嚇的她立即向鄰居求助報警。
警方指出，謝男不喜歡妻子曹婦時常喝酒，兩人不時為此發生口角，下午3時左右，謝男鄰居還與夫妻兩人聊天，後來曹婦酒後與丈夫謝男又發生爭吵，兩人疑似分別持菜刀、水果刀互砍，造成一死、一重傷悲劇，不過，真正原因需進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1070612