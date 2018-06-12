陸學者評川金會：為後續談判起個頭

鄭繼永說，這次美國和北韓簽署聯合聲明，對於最關鍵的非核化問題，沒有具體的時間和步驟，主要還是延續板門店宣言的說法，這表示此聲明「不是半島問題的終結，但是為實質性的談判開了一個很好的頭。」

川金會：各國反應（中央社記者張淑伶上海12日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面落幕，中國大陸朝鮮半島問題專家鄭繼永說，這只是為後續實質性談判開了一個很好的頭。他並認為，這次會面，北韓的得分相當高。

他說，聯合聲明只是大方向上的認同，接下來還需要雙方進一步的落實和跟進，但是大方向下蘊含的實質性內容依然非常多。

鄭繼永認為，這次會面最大的突破就是摒除了第三方傳話。至於今天上午川普和金正恩首先進行只有通譯在場的一對一會面，鄭繼永說，朝鮮半島問題的核心是美國和北韓雙方不信任，這次見面至少做到了「開誠布公談問題」。

對於美國和北韓在這場世紀會面中的表現，鄭繼永說，「客觀來說，就會晤本身，朝鮮（北韓）得分是相當高的」。因為金正恩能跟川普平起平坐，就是對北韓自身實力的一大認可。

鄭繼永表示，金正恩成功地把全球焦點聚集到自己身上，並藉由派出高層官員參加與美國會談，一定程度上實現了「讓北韓和正常國家一樣」的願望。

但他認為，美國也有收獲。因為在美國當前涉入的諸多外交問題中，川普需要一次氣氛比較友好的外交活動來「證明自己」。

鄭繼永說，接下來如果北韓真的有實質性的去核動作，就要看美國乃至聯合國安理會是否會給北韓相應的回應，讓北韓得到好處。如果能有正向循環，下一步就會有樂觀的期待。（編輯：邱國強）1070612