陸學者評川金會：為後續談判起個頭

川金會：各國反應（中央社記者張淑伶上海12日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面落幕，中國大陸朝鮮半島問題專家鄭繼永說，這只是為後續實質性談判開了一個很好的頭。他並認為，這次會面，北韓的得分相當高。
人民日報海外版微信公眾號俠客島今晚刊出對復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永的專訪，解讀全球關注的川金會。
鄭繼永說，這次美國和北韓簽署聯合聲明，對於最關鍵的非核化問題，沒有具體的時間和步驟，主要還是延續板門店宣言的說法，這表示此聲明「不是半島問題的終結，但是為實質性的談判開了一個很好的頭。」
他說，聯合聲明只是大方向上的認同，接下來還需要雙方進一步的落實和跟進，但是大方向下蘊含的實質性內容依然非常多。
鄭繼永認為，這次會面最大的突破就是摒除了第三方傳話。至於今天上午川普和金正恩首先進行只有通譯在場的一對一會面，鄭繼永說，朝鮮半島問題的核心是美國和北韓雙方不信任，這次見面至少做到了「開誠布公談問題」。
對於美國和北韓在這場世紀會面中的表現，鄭繼永說，「客觀來說，就會晤本身，朝鮮（北韓）得分是相當高的」。因為金正恩能跟川普平起平坐，就是對北韓自身實力的一大認可。
鄭繼永表示，金正恩成功地把全球焦點聚集到自己身上，並藉由派出高層官員參加與美國會談，一定程度上實現了「讓北韓和正常國家一樣」的願望。
但他認為，美國也有收獲。因為在美國當前涉入的諸多外交問題中，川普需要一次氣氛比較友好的外交活動來「證明自己」。
鄭繼永說，接下來如果北韓真的有實質性的去核動作，就要看美國乃至聯合國安理會是否會給北韓相應的回應，讓北韓得到好處。如果能有正向循環，下一步就會有樂觀的期待。（編輯：邱國強）1070612