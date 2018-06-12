國安人士：川金會後 美將更能處理區域緊張

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩舉行兩國在任領導人史上首次高峰會，並於峰會結束後簽署聯合聲明，包括美國和朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）承諾建立新的美國-DPRK關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望；兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權；DPRK重申遵守4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化；美國和DPRK承諾致力尋回戰俘及作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

（中央社記者呂欣憓台北12日電）世紀川金會今天在新加坡登場，熟悉國家安全事務人士表示，這對東亞區域穩定具重大意義，而一旦朝鮮半島局勢穩定，美國將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。

國安人士表示，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，近期以來衝擊西太平洋區域安全與穩定因素，區域上剩東亞，包括東海、台海一直到南海，而不穩定的來源只剩中國。

國安人士進一步分析，朝鮮半島局勢穩定後，逐步開展印太戰略構圖的美國將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海風險；換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。

國安人士表示，不同於六方會談下的舊結構，川金會的另一層觀察，就是當金正恩直接面對美國，朝鮮問題不再有太多中國角色時，中國在東亞區域的外交籌碼將相形減少，東亞區域戰略競逐將形成另一個以美國印太戰略為驅力的新局面。

國安人士說，中國目前最優先利益在於國內經濟穩定發展，短期內，美中貿易戰爭與關稅制裁仍無緩解跡象，中國如果繼續在南海或台海等區域安全議題上選擇扮演不穩定因素的供應者，將會使地緣政治上的各方更靠往美國的印太戰略架構。

國安人士表示，政府對區域情勢發展，一直都有透過各種管道掌握訊息，並與相關國家保持密切聯繫。（編輯：李明宗）1070612