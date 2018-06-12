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藍營將提名 楊文科：爭取支持拚勝選

中央社2018/06/12 21:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）國民黨中央提名協調小組決議建議提名新竹縣副縣長楊文科投入年底新竹縣長選戰，楊文科低調認為，將待中常會通過才算定案，目前仍勤跑基層、爭取支持，朝勝選努力。

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組上午開會決議向明天的中央提名審核委員會建議提名楊文科參選新竹縣長，並送明天下午的中常會通過提名。

一直希望以全民調方式選出參選人的立委林為洲發聲明表示，仍會在8月27日中選會開放登記之前，進行2次公開、透明的全民調作業，秉持者「贏了，參選；輸了，輔選」態度，極力爭取國民黨提名，盼望國民黨中常會仍可依此公正、客觀之事實，重新提名國民黨新竹縣長候選人。

楊文科表示，感謝中央提名小組的決議，但還是要等待明天中常會的正式通過才算定案，目前仍持續勤跑行程，爭取縣民支持，並朝向勝選及團結的目標前進。

楊文科也說，待中常會通過、正式由他參選新竹縣長後，將陸續規劃向縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢與立委林為洲等人請益，一起朝團結、勝選的目標前進。

不具名地方黨內人士表示，國民黨在其他縣市陸續確定縣市首長參選人後，已展開選舉布局，但新竹縣至今仍未定案，包括鄉鎮市長、議員等參選人們都相當著急，希望明天中常會能盡快通過，儘快整合完畢，才能調整步伐應戰。（編輯：方沛清）1070612

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