喬治王子玩槍作勢射凱特 英輿論熱議

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）4歲的英國喬治王子和媽媽凱特去郊遊，被媒體拍到他把玩著一把玩具槍，不只把槍口朝向媽媽，還抵著小嬰兒的腦袋，引發輿論和網友熱烈討論，專家說遊戲未必影響現實生活。
「每日郵報」報導，威廉王子10日前往格洛斯特郡參加慈善馬球比賽，凱特也帶著喬治王子和夏綠蒂公主一同出遊。
凱特帶著喬治和夏綠蒂，和其他孩童一起坐在草地上玩耍時，媒體拍到喬治王子把玩一把塑膠玩具槍，不僅把槍口朝向其他一同玩耍的孩童，還指向媽媽凱特。
許多網友批評，英國暴力案件頻傳，不應該讓喬治王子玩槍。有網友說：「全國都籠罩在槍枝與刀械犯罪案件中，很難過看到喬治王子竟然在玩槍。」
有網友說，這不是在開玩笑，確實有許多孩童誤以為槍枝是玩具，因而發生致命意外。有人說，完全搞不懂製作玩具槍的道理何在，為何要玩一種永遠不該使用的物品。也有人說，難道不能給喬治王子玩具車或足球嗎。
有網友認為，發生這種事情不應該怪凱特，因為不知道玩具槍是誰帶來的，但應該有人出面制止。
然而，也有不少網友認為批評喬治王子玩槍太小題大作。「他只是一個愛玩警匪遊戲的小孩子，大家太大驚小怪了。」
究竟該不該給小孩玩具槍？「獨立報」報導，有些專家表示，這種具創造力的遊戲有助孩童發展。
親子專家史密斯（Sarah Ockwell-Smith）說：「我了解有些家長會擔心小孩玩槍，不過研究顯示，在打仗遊戲中展現的侵略性並不會帶到現實生活中。也就是說，玩槍的孩童，並不會比不玩槍的孩童暴力。」
她表示，玩遊戲是孩子理解世界的一種方法。在喜歡玩槍的年紀，這種遊戲能讓他們理解新聞發生的事件。即便父母嚴禁玩具槍，孩童還是可能找到替代品假裝是槍，像是樹枝之類的。
另一名親子專家馬歇爾（Bea Marshall）也同意這項說法。她表示，根據她的經驗，就算禁止小朋友玩槍，他們還是會找到替代品，不管是棍子、樂高、木湯匙等，都可以變成槍來玩。
她表示，由於槍是現實生活中確實存在的東西，不管是在軍隊、線上遊戲、電影，或射擊比賽中。她鼓勵家長陪孩童一同探索與認識槍枝。（編輯：郭中翰）1070612