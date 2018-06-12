喬治王子玩槍作勢射凱特 英輿論熱議

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）4歲的英國喬治王子和媽媽凱特去郊遊，被媒體拍到他把玩著一把玩具槍，不只把槍口朝向媽媽，還抵著小嬰兒的腦袋，引發輿論和網友熱烈討論，專家說遊戲未必影響現實生活。

「每日郵報」報導，威廉王子10日前往格洛斯特郡參加慈善馬球比賽，凱特也帶著喬治王子和夏綠蒂公主一同出遊。

凱特帶著喬治和夏綠蒂，和其他孩童一起坐在草地上玩耍時，媒體拍到喬治王子把玩一把塑膠玩具槍，不僅把槍口朝向其他一同玩耍的孩童，還指向媽媽凱特。

許多網友批評，英國暴力案件頻傳，不應該讓喬治王子玩槍。有網友說：「全國都籠罩在槍枝與刀械犯罪案件中，很難過看到喬治王子竟然在玩槍。」