川金聲明分析 北韓非核化缺兩關鍵字

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天才說，美國以前曾遭北韓愚弄，多位前總統簽署的協議，最後發現「北韓並未信守承諾」。

法新社報導，華府長期以來一直主張，要讓擁核和擁有彈道飛彈的北韓，實現「完全、可驗證和不可逆的非核化」（CVID）。每個字眼都攸關重要，美國要確保北韓准許檢查員前去確認北韓實現承諾，且不再重建已揚棄的任何武器。

川金會：各國反應（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩在新加坡舉行備受矚目的歷史性高峰會，並簽署聯合聲明，承諾實現朝鮮半島完全非核化，但聲明中明顯少掉兩個關鍵字詞。

他在兩國領導人簽署聲明前不到24小時，才對記者說：「『可驗證』很重要，我們將設立一套驗證系統。那正是我們要尋求的，也是以往遺漏的。」

但「可驗證」並未出現在兩國領導人簽署的聯合聲明中，聲明中也未見到美方另一個重大要求「不可逆」的非核化。

北韓僅承諾「致力邁向朝鮮半島完全非核化」。

這個外交委婉用語讓雙方可有寬廣詮釋，平壤過去一直要求美軍撤離南韓，並稱當所有核子強權都放棄核武時，它也會照辦。

首爾北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）教授具甲祐（Koo Kab-Woo）告訴法新社：「我認為他們最後無法達成CVID協議，主要是『可驗證』和『不可逆』部份。」

就「可驗證」部份，美方可能要求任何時候都能進入任何地方，但遭北韓拒絕。

他又說，「不可逆」部份更為複雜，因為攸關平壤數10年來研發武器所累積的資料，以及調離其核子科學家。

「那是『不可逆』的核心所在，看來他們未能就此達成協議。」

他說：「我想，這將會在美國出現強烈反彈。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070612