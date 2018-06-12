扮哥倆好 川普挨批正當化金正恩政權

川金會：各國反應（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩在兩國國旗前歷史性一握，隆重簽署文件儀式以及相互恭維，引來批評者指控川普在世界舞台上正當化金正恩政權。

法新社報導，全世界等著看的川金兩人握手合照，是金氏王朝數10年來一直想要達到的目標。

分析家指出，川普平等對待金正恩，而此人數月前差點將全世界推向爆發核戰，而且他的政權被控嚴重侵害人權。

安全問題評論專家潘達（Ankit Panda）說：「這場峰會從握手、國旗佈置和座位安排看來，與有正常外交關係的兩個主權國家間的會議毫無差別。」