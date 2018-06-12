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扮哥倆好 川普挨批正當化金正恩政權

中央社2018/06/12 22:04
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩在兩國國旗前歷史性一握，隆重簽署文件儀式以及相互恭維，引來批評者指控川普在世界舞台上正當化金正恩政權。

法新社報導，全世界等著看的川金兩人握手合照，是金氏王朝數10年來一直想要達到的目標。

分析家指出，川普平等對待金正恩，而此人數月前差點將全世界推向爆發核戰，而且他的政權被控嚴重侵害人權。

安全問題評論專家潘達（Ankit Panda）說：「這場峰會從握手、國旗佈置和座位安排看來，與有正常外交關係的兩個主權國家間的會議毫無差別。」

他發推文說，這不必然是「難以承受代價」，但「正當化北韓政權的效應毋庸置疑」。

批評聲浪中，支持這場峰會的人聲稱，金正恩在世界舞台獲得接納具有正面意義，比任由他在孤立中威脅世界和平來得好。

北韓沒多久前還以核試和試射飛彈讓全球緊張不安，許多評論家說，舉行峰會並達成協議，不論是多麼脆弱的協議，也明顯優於雙方交互辱罵，或甚至更糟情況。

長期支持與平壤打交道的首爾延世大學（YonseiUniversity）教授魯樂漢（John Delury）說：「我們開始以『機會』來思考北韓和金正恩，而不是威脅。這本身就是一項歷史性轉變。」

他說：「這場峰會鼓勵準備好的金正恩走向世界，展開對話和謀和。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070612

大樂透第107051期頭獎摃龜川金聲明分析 北韓非核化...

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