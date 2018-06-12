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中央社

川普突宣布打算停軍演 南韓審慎尋求釐清

中央社2018/06/12 22:47
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：南韓觀點（中央社首爾12日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，打算停止與南韓的聯合軍事演習，讓南韓及美國的軍事官員都相當訝異。南韓總統府青瓦台審慎回應表示，還需要確切釐清川普的真正意圖。

路透社報導，青瓦台發言人表示：「目前，我們需要瞭解川普總統發言的確切意思或意圖。」

川普和北韓領導人金正恩會談期間宣布，將會終止聯合軍演，駐南韓美軍中校羅維特（Jennifer Lovett）今天聲明指出，駐南韓美軍尚未收到終止聯合軍演的任何命令。

聲明表示：「駐韓美軍沒有收到關於執行或終止訓練演習的最新指示，包括預定今年秋季進行的『乙支自由衛士』（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍演。」

「在我們和南韓合作夥伴的協調下，我們將保持目前的軍事態勢，直到我們收到國防部或印度太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）的最新指示。」

一位不具名南韓官員指出，起初他以為川普講錯話了。

他談到這項政治敏感問題說：「當他把軍演稱為『挑釁』時，我很震驚，這是美國總統極度不可能使用的字眼。」

若軍演真的取消，這項計畫可能是川金會最具體且最引發爭議舉措。金正恩誓言致力非核化，但沒有交代細節。

法新社報導，川普與金正恩開完峰會後表示，美國將停止在朝鮮半島舉行軍演。

華府和首爾當局是安全同盟，約有3萬名美軍派駐南韓防範北韓侵略，北韓曾於1950年揮軍南下開啟韓戰。

美國和南韓每年都舉行會激怒平壤當局的聯合軍演，北韓長期以來一直要求美韓停止軍演，並經常採取反制行動升高緊張情勢。

川普今天向記者表示：「我們將停止軍演，這會讓我們省下大筆經費。」

川普的言論可能會使南韓保守派感到擔憂，他們曾呼籲川普，不要讓南韓的國家安全陷於危險中。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070612

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