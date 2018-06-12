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再爆疑似性侵案 黎明教養院澄清

中央社2018/06/12 22:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮一家安置機構發生疑似性侵院生案，告發的吳姓護理師今天又爆出案外案，指黎明教養院也疑似隱匿性侵案件。黎明教養院晚間發布聲明稿澄清，靜待司法調查，並保留法律追訴權。

吳姓護理師說，在她舉發性侵院生案後，有一名王姓社工向她表示，安置從其他機構轉來3名院生的黎明教養院也涉隱匿性侵案。王姓社工宣稱，當時在黎明教養院工作，其中一名院生疑在外遭性侵，王姓社工知道後，告知單位主管卻未獲回應，甚至證據被銷毀。

吳姓護理師說，上午至花蓮地檢署作證，已向檢察官說明此事，並徵求王姓社工的同意後，代為立告訴書狀，要為弱勢者發聲。

由黎明機構執行長陽正中、黎明教養院長梁桂花署名的聲明稿指出，2016年9月王姓社工所任職的黎明社區服務中心發生妨礙性自主案件，依據「身心障礙機構疑似性侵害事件處理原則」，黎明社區服務中心於事發24小時內通報主管機關，並前往醫院驗傷，完成疑似性侵害事件處理流程。

聲明指出，此案於2016年9月8日通報主管機關，並進入司法程序，2016年10月26日台灣花蓮地方法院檢察署檢察官以不起訴處分，偵查終結。

聲明稿表示，被指涉的3名院生，皆因原安置機構申請減床案轉介至黎明機構，而非因性侵轉安置。黎明機構將靜待花蓮地檢署偵查，並保留對此事件相關人員的法律追訴權。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070612

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