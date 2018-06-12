涉率眾毆傷水果大盤商 主嫌6萬交保

（中央社記者程啟峰高雄12日電）吳姓水果大盤商8日遭圍毆成傷，高市警方昨天將許姓主嫌等7人函送橋頭地檢署偵辦，檢察官今晚傳訊許嫌、吳姓被害人到案，許嫌坦承犯行，檢察官訊後諭令以新台幣6萬元交保。
吳姓水果大盤商8日晚間在高市旗山區自家經營的香蕉集貨場遭許姓男子率眾持棍棒圍毆成傷，案發後，許男等人逃逸，旗山警分局陸續傳喚許男等7人到案，由於他們並非現行犯，警方昨天將全案函送橋頭地檢署偵辦。
橋頭地檢署檢察官黃世勳今晚傳訊許男、吳姓被害人到地檢署說明案情。黃世勳訊後認為，許男坦承犯行，涉犯傷害嫌疑重大，但無羈押必要，當庭諭令以6萬元交保。
檢方調查，許男8日晚間在旗山區旗屏一路吳姓被害人經營的香蕉集貨場，藉故與吳姓被害人發生爭執，隨後夥同多名男子分持球棒，圍毆吳姓被害人，造成被害人背部、四肢多處受傷。
檢方指出，許男雖坦承率眾打人，但對犯案動機、引發口角衝突原因與吳姓被害人各執一詞，供述不一，將持續追查釐清。至於其餘6名共犯則暫無傳訊必要。
另外，許男今天清晨到吳姓被害人集貨場留言板上留言「講話憑良心、自己做什麼、自己知道」，被控涉嫌恐嚇。檢方表示，許男留言字意雖無恐嚇意味，他也否認恐嚇犯意，但吳姓盤商卻認為因此心生恐懼，本案是否構成恐嚇，將再進一步釐清。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070612