涉率眾毆傷水果大盤商 主嫌6萬交保

（中央社記者程啟峰高雄12日電）吳姓水果大盤商8日遭圍毆成傷，高市警方昨天將許姓主嫌等7人函送橋頭地檢署偵辦，檢察官今晚傳訊許嫌、吳姓被害人到案，許嫌坦承犯行，檢察官訊後諭令以新台幣6萬元交保。

吳姓水果大盤商8日晚間在高市旗山區自家經營的香蕉集貨場遭許姓男子率眾持棍棒圍毆成傷，案發後，許男等人逃逸，旗山警分局陸續傳喚許男等7人到案，由於他們並非現行犯，警方昨天將全案函送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署檢察官黃世勳今晚傳訊許男、吳姓被害人到地檢署說明案情。黃世勳訊後認為，許男坦承犯行，涉犯傷害嫌疑重大，但無羈押必要，當庭諭令以6萬元交保。