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中央社

賴清德：香蕉的新吃法 媒體早有報導

中央社2018/06/12 23:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社台北12日電）行政院長賴清德今天表示，有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再蘸醬油、大蒜的食用方法，他貼上社群網站臉書後卻引起許多誤會，但香蕉食用方法本來就非常多元，媒體也早有報導。

賴清德日前在臉書（facebook）貼文說，最近許多人很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉新吃法，近日就有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。

不過，這項說法引發外界質疑；賴清德晚間在臉書貼文表示，最近社會各界很關心目前香蕉產銷狀況，也有很多好友提供香蕉新吃法，無非都是想幫蕉農行銷。

他說，有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再蘸醬油、大蒜的食用方法，他貼上臉書給大家參考後，卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮。

賴清德表示，事實上香蕉食用方法本就非常多元，自由時報曾在西元2016年6月10日的專欄介紹過「蒜蓉香蕉」料理方法，與民眾推薦的方法類似，讓大家更了解香蕉不同風味。

他說：「讓我們一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民。」

根據媒體介紹的「蒜蓉香蕉」料理方法，先將一整條青香蕉放入煮沸的熱水鍋中，約5分鐘後關火，接著取出煮好的香蕉，放涼後切成薄片，再蘸上由辣油、醬油、糖、蒜泥醬調成的蒜蓉醬品嚐。（編輯：李明宗）1070612

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