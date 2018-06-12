賴清德：香蕉的新吃法 媒體早有報導

（中央社台北12日電）行政院長賴清德今天表示，有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再蘸醬油、大蒜的食用方法，他貼上社群網站臉書後卻引起許多誤會，但香蕉食用方法本來就非常多元，媒體也早有報導。

賴清德日前在臉書（facebook）貼文說，最近許多人很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉新吃法，近日就有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。

不過，這項說法引發外界質疑；賴清德晚間在臉書貼文表示，最近社會各界很關心目前香蕉產銷狀況，也有很多好友提供香蕉新吃法，無非都是想幫蕉農行銷。