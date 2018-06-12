油價大漲 美國5月CPI創6年新高

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）根據今天公布的最新數據，由於汽油、燃油、居住和醫療價格大漲，促使美國5月消費者物價指數（CPI）衝上6年來最高水準。

法新社報導，美國勞工部發布的報告顯示，5月美國CPI較去年同期上升2.8%，為2012年2月以來最大漲幅。

不過和4月相較，5月美國CPI僅上漲0.2%，低於分析師預期。

儘管如此，外界普遍預期，為防範通貨膨脹升溫，美國聯邦準備理事會（Fed）明天結束為期2天的政策會議時，將決定進行今年來第2度升息。

去除波動的能源價格，5月美國包含處方藥和飯店住宿等其他商品和服務的價格，也呈現穩定上漲。這有助聯準會繼續進行調升基準放款利率的計畫，以移除施加在經濟體的刺激措施。