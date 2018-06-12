川金聲明遭批炒冷飯 充斥北韓失信承諾

這樣的結果顯示，無論在國際舞台上或在國內，川普若想讓「川金會」帶來的任何好處持續，將取決於他是否能在後續各談判階段，讓為了媒體曝光而上演的峰會腳本，轉化為促使平壤揚棄核武的具體進展。

路透社報導，儘管川普會後立即宣稱，他和金正恩在新加坡舉行的史無前例高峰會很成功。但這場充滿握手和微笑的峰會，看來未能取得平壤對銷毀核武做出任何具體承諾。

川金會：峰會看點（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩的歷史性峰會，或許被宣傳成如同美國前總統尼克森訪問中國的大事。但專家指出，聯合聲明是炒冷飯，內容多是平壤對歷屆美國政府失信的承諾。

川普才在週末的七大工業國集團（G7）高峰會和華府最親密盟邦交惡，讓加拿大舉行的峰會陷入一團亂。但喜好川普非傳統外交作風的支持者，很可能讚揚這場「川金會」是美國總統面對國家長期最大宿敵之一北韓，所達成的外交政策勝利。

面對國內，川普很可能將他和北韓達成的外交承諾，吹捧成他的「美國優先」政策努力保護美國利益的證據。不過，針對平壤的長程核子飛彈威脅，峰會結論似乎未提供具體保護。

川普同陣營的共和黨人則可能嘗試利用「川金會」強化自身論點，聲稱美國選民應在11月關鍵的期中選舉，讓共和黨繼續掌控國會。

即使川普強調，非核化程序將「非常、非常快」開始啟動；許多專家仍懷疑，金正恩將會放棄北韓擁有的核武。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）高級研究員魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示：「不幸地，我們不知道金正恩是否對非核化做出策略性決定，也不清楚進一步協商是否將達成去核化的終極目標。這份結論看似十多年前我們上回協商的結果，而不是向前邁進一大步。」

川普替在新加坡召開的「川金會」營造正面氣氛，或許有功勞。川金兩人在鏡頭前展現一整天關係融洽，這和去年兩人互罵以及金正恩發出威脅、引發開戰憂慮相較，氣氛大相逕庭。

不過，峰會結論只簽署意向聲明，而未訂出行動時間表。因此，這場會議產生的結果，較長期而言是否足以提振川普的國際形象和國內支持度，仍是疑問。

川金攜手承諾致力邁向「朝鮮半島完全非核化」，普遍被解讀為美方未能成功說服北韓接受華府要求平壤揚棄核武的定義。傳統上，北韓也一直要求美國移除涵蓋南韓和日本的「核保護傘」。

曾任美國對北韓談判人員的李維亞（Evans Revere）表示：「聯合聲明幾乎沒有任何明顯具體內容，甚至了無新意，只是一份願望目標清單。這是北韓的勝利，它似乎沒有做出任何讓步。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070612