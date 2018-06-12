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即時跑馬燈巴黎市中心驚傳歹徒持炸彈挾持人質為了到首爾　金南佶死了13次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／為了到首爾　男星竟然死了13次

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/13 07:30

由金南佶、金亞中主演的穿越劇《名不虛傳》劇情描述朝鮮時代天才韓醫許任（金南佶 飾），在一次生死交關的追殺中，穿越到現代首爾，遇見胸腔外科醫生崔妍京（金亞中 飾），在古、今兩種極端的立場下，兩人一起克服重重困難，進而相互瞭解逐漸成長的暖心故事。

金南佶曾演出過同志、流氓警察、冷血殺手等多種角色，是韓國公認的實力派演員，在精湛的演技詮釋下，每每演出都讓觀眾留下深刻印象。這次在《名》中，首次演出浪漫喜劇，挑戰從古朝鮮穿越到現代醫術超群的傳奇韓醫，對於現代事物都充滿好奇，有趣的呆萌反應，與個性霸道的外科醫生金亞中形成強烈對比。


▲金南佶（左）與金亞中在劇中是時代不同的名醫。（圖／東森戲劇台 , 2018.6.12）

以電影「醜女大翻身」一炮而紅的金亞中，為了參與《名》的演出，做了許多功課，她實際到胸腔外科實習，參觀了手術過程、巡診，也讓金南佶大讚是個很熱情的演員。時隔9年演出愛情劇的金亞中，與金南佶在劇中有許多浪漫的對手戲，其中又以甜蜜的「承漿穴位之吻」造成網路話題，而演了甜蜜的愛情戲後，金亞中表示自己也想談戀愛了。

此外，由金南佶飾演的許任，在劇中一定要藉由死亡才能穿越首爾、朝鮮，方式也受到網友熱烈討論，統計出總共有那些死法、死了幾次，死亡穿越次數高達13次，更封金南佶為「專業便當戶」。《名不虛傳》將自6月13日起，平日晚間10點在東森戲劇台播出。

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