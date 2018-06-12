影／為了到首爾　男星竟然死了13次

由金南佶、金亞中主演的穿越劇《名不虛傳》劇情描述朝鮮時代天才韓醫許任（金南佶 飾），在一次生死交關的追殺中，穿越到現代首爾，遇見胸腔外科醫生崔妍京（金亞中 飾），在古、今兩種極端的立場下，兩人一起克服重重困難，進而相互瞭解逐漸成長的暖心故事。

金南佶曾演出過同志、流氓警察、冷血殺手等多種角色，是韓國公認的實力派演員，在精湛的演技詮釋下，每每演出都讓觀眾留下深刻印象。這次在《名》中，首次演出浪漫喜劇，挑戰從古朝鮮穿越到現代醫術超群的傳奇韓醫，對於現代事物都充滿好奇，有趣的呆萌反應，與個性霸道的外科醫生金亞中形成強烈對比。