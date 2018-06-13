廣編／澳門旅遊局於舉辦《感受澳門無限式》路展活動

澳門特別行政區政府旅遊局（8日）起至6月14日一連七天在CITYLINK南港店舉辦2018「感受澳門無限式」路展活動，現場不僅打造成充滿中葡風情的澳門遊樂園，並運用熱門的VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)等互動科技與充滿創意的遊戲設計，讓消費者體驗澳門多樣的旅遊風貌與精彩刺激的節慶活動，玩闖關還可以抽大獎。現場並邀請到有「媽媽界燈塔」稱號的部落客作家－宅女小紅分享澳門親子旅遊的樂趣，期盼能吸引更多台灣旅客到澳門一遊。

澳門旅遊局於今天舉辦熱鬧紛呈的開幕儀式，在可愛的兒童葡萄牙土風舞精彩開場之後，由澳門經濟文化辦事處梁潔芝主任、台北市旅行商業同業公會吳志健理事長、澳門航空楊明宗總經理、長榮航空李佳芳副協理、台灣虎航黃世惠商務長，以及澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問梁吳蓓琳首席顧問共同為活動揭開序幕。為期七天的2018「感受澳門無限式」路展活動，將於每日的下午1點至晚上7點在CITYLINK南港店一樓廣場舉行，民眾除了可以體驗各種好玩的互動活動，只要完成其中三項遊戲就可以參加摸彩，有機會獲得澳門三天兩夜雙人自由行及澳門來回機票等大獎。