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廣編／直播平台兩週年　公佈驚人數據　三小時抖內破千萬

本報訊2018/06/13 09:53
▲Uplive旗下直播主換算高度可達324座台北101。（圖／公關照片）
▲Uplive旗下直播主換算高度可達324座台北101。（圖／公關照片）

全球直播平台Uplive慶祝在台上市兩週年， 9日舉辦慶功活動，超過300位主播與用戶一同共襄盛舉，DJ 丹尼斯、賴薇如、舞陽、小賴、撒基努、小優、卞慶華、盧瑮莉等藝人也特地到場支持，活動熱鬧非凡，短短三小時用戶儲值金額即破1千萬台幣，打破先前紀錄，吸金功力相當驚人。

Uplive直播成立兩週年之時，除了舉辦慶功party外，也首度對外公佈驚人數據，根據資料中心顯示，用戶總觀看時數已達140億小時，Uplive軟體開啟次數也超過1.2億次，全球主播人數10萬人，疊起來高度等同於『324座台北101』，單就台灣主播來看，疊起來也有『10座台北101』的高度；而全球用戶人數方面，今年度也突破6000萬人次，手拉手足以『繞地球2.5圈』，顯示全球直播時代已經來臨。

然而，直播平台特有的禮物打賞方式，也是主播與用戶情感連結的最大特點，Uplive直播成立至今送出超過『2億』個虛擬禮物，創下了近80億台幣的禮物收益；其中，去年發行要價50萬U鑽（25萬台幣）的禮物『寶藏星球』已送出超過240顆，而最親民的禮物則也送出了高達1500萬個；另外，用戶於直播間內點擊的愛心統計突破『20億顆』，平均不到0.5秒就送出一顆。

根據網路溫度計的調查，網紅直播主已被票選為今年夢幻職業的第三名，職涯培訓和多方發展日益重要，Uplive直播除了職業主播外，也培訓主播轉型出道，像是今年度擔任紅心字會公益大使的Uplive Girls。短短兩年，Uplive直播發展已超過15個國家，並進軍區塊鏈發行虛擬貨幣GIFTO，將打賞文化拓展至其他社交平台，執行長葉冠義表示，藉由Uplive、GIFTO的打賞系統，可望將全球40億網路用戶串連起來，打造全球打賞時代。

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