廣編／直播平台兩週年　公佈驚人數據　三小時抖內破千萬

全球直播平台Uplive慶祝在台上市兩週年， 9日舉辦慶功活動，超過300位主播與用戶一同共襄盛舉，DJ 丹尼斯、賴薇如、舞陽、小賴、撒基努、小優、卞慶華、盧瑮莉等藝人也特地到場支持，活動熱鬧非凡，短短三小時用戶儲值金額即破1千萬台幣，打破先前紀錄，吸金功力相當驚人。

Uplive直播成立兩週年之時，除了舉辦慶功party外，也首度對外公佈驚人數據，根據資料中心顯示，用戶總觀看時數已達140億小時，Uplive軟體開啟次數也超過1.2億次，全球主播人數10萬人，疊起來高度等同於『324座台北101』，單就台灣主播來看，疊起來也有『10座台北101』的高度；而全球用戶人數方面，今年度也突破6000萬人次，手拉手足以『繞地球2.5圈』，顯示全球直播時代已經來臨。