世足賽E組分析／巴西E組一支獨秀　以逸待勞盼雪恥

縱使本屆巴西隊陣容稱不上最頂級，在新教練體質改造下，穩健的表現依然被視為奪冠熱門，加上陣中有Neymar這種天王級的巨星，26歲的他正當巔峰，具有強大的突破能力和進球能力，可以同時吸引多位球員防守，為隊友創造進攻機會。此外陣中還有皇馬王牌左後衛Marcelo扛起左前場，以及技術日漸成熟的Marquinhos，有機會帶領巴西奪下第6座大力神盃。

世界盃最受矚目球隊之一的森巴軍團，上一屆卻在四強慘遭德國血洗，自此之後巴西可以說是進入寒冬，甚至被認為出現人才斷層，一團糟的狀況在教練Tite上任以後獲得改善，他一改巴西以往以進攻為主的風格，更加重視整體防守，也在預選賽收到不錯的成效，失球是小組中最少，並以南美第一的排名進入會內賽。

世界排名第6的瑞士，身為巴西在E組最大的威脅，在預選賽中拿下9連勝的佳績，加上近年不少歐洲強權爆冷敗給瑞士，首戰面對巴西也不是完全沒機會，在治軍嚴謹的教練Petkovic帶領下，瑞士一直維持著不錯的狀態，可惜防守中場能力不足，恐怕成為此屆瑞士隊的致命傷。

瑞士雖然不像巴西有Neymar這種天王級球員，但陣容也堪稱華麗，其中身高只有169公分的Shaqiri，身材矮小卻有過人的盤帶能力，被媒體稱為「瑞士梅西」，在上一屆世界盃有令人驚豔的表現，甚至在分組賽上演帽子戲法。

哥斯大黎加身為上一屆世界盃最大黑馬，接連碾壓列強一路闖進前八，近年在國際賽表現卻令人大失所望，雖然隊上有Celso Borges這種體能怪物，以及大賽中總能及時貢獻火力的精神領袖Bryan Ruiz，但畢竟球隊已經不是四年前的哥斯大黎加，加上後場年齡偏高，防守的執行是否能和以往一樣，依然是個問號。面對巴西、瑞士這兩支勁旅，哥斯大黎加要重演四年前的驚奇，恐怕有難度。

塞爾維亞前教練Slavoljub Muslin在和國內足協爆發用人問題後離任，由Mladen Krstajic臨時接任，戰術習慣上半場導傳消耗對手體力，再趁對手體力下滑一舉進攻。陣中有效力英超曼聯的Nemanja Matic，身形高大的他雖然速度不出色，但防守穩健，中場攔截能力值得球隊信賴。