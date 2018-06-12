學者看AIT新館落成　台灣應遠離政治搖頭丸

中華戰略學會研究員、前中權軍艦艦長張競接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，AIT新館落成美方會派高層級官員來台的消息，從頭到尾都是非可靠來源的放話，就跟陸戰隊進駐AIT一樣，很多有心人士刻意透過這樣的放話去挑弄兩岸關係；台美關係與其寄託在大官來不來、陸戰隊要不要進駐這些枝節上麻醉自己，不如務實的去思考，我們如何和美國在結構面上、基本盤上去強化，如此才能真正的強化雙方關係。

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，美方派來的最高層級官員為助卿羅伊斯（Marie Royce），層級未有明顯突破，AIT處長梅建華（Kin W. Moy）也委婉表達未來不會有陸戰隊進駐新館，對此，學者表示，台灣不該整天花腦筋在虛幻的政治搖頭丸上，否則不但會傷害兩岸關係，對台美關係的強化，也毫無幫助。

張競認為，有人認為美國沒派出更高層級的官員來台參加AIT新館落成典禮，是因為川金會的緣故，這是無稽之談，因為，美國政府同時在全球應付各項外交事務是常態，不可能因為辦一場峰會，就把所有人占住了，會這樣認為的人是明顯低估美國的能力。不要忘記美國曾經在伊拉克、阿富汗打仗時，還要同時處理一大堆的外交事務，美國總統、國務卿和數個閣員同時出訪，在美國政治中是非常常見的事情，所以拿川金會的緣故，推測美國政府沒有人可以派到台灣來，是自我欺騙的說法。

此外，依據美國聯邦法典第10章第5983條之規範，陸戰隊警衛分遣組係應美國國務卿向海軍部部長請派兵力，進駐美國大使館、駐外使館與領事館，假若有任何國務卿提出申請，要派陸戰隊警衛分遣組進駐AIT，顯然與法條規定不合，同時那位國務卿就一輩子不要想要跟北京打交道了。

至於川金會後，美國順利解決北韓問題後，中美兩強是否會將矛頭對準台海？張競表示，這樣的說法是一廂情願的，因為中美兩國之間的外交議題千絲萬縷，台灣只是其中一項，現在光是貿易戰就弄得不可開交，台海只要不出大亂，基本上不會把熱點移過來；台灣的統獨問題，目前不是中美眼中最首要的問題，但台灣也要謹慎，萬一問題處理不好，統獨問題馬上就會變成中美眼中最緊迫的問題，他說，猶記得當年前總統李登輝的兩國論、陳水扁的一邊一國，當時台海情勢一觸即發，「台灣有本事捅個簍子，讓統獨問題變成中美眼中最高優先的問題」。

