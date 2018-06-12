比利時版《樂來越愛你》　幽默詼諧超展開

上個月才發生恐攻槍擊事件的比利時，不只因為有很多伊斯蘭的外國武裝分子，而被稱為「聖戰分子意識形態的溫床」，此外，一國三語的現象，也造成南北地方的各項差異和分歧，而音樂電影《比利時狂想曲》則透過輕鬆歌舞劇情，來傳達比利時族群文化的特殊現象。

該片為知名影子塗鴉藝術家文森巴爾(Vincent Bal)所執導，他擅長以物件光影繪出詼諧幽默的畫作，他的電影同樣充滿童趣、饒富奇想，常有意想不到的驚喜橋段，讓觀者會心一笑。而原本是電影製片人的文森巴爾，之所以跨界至繪畫領域的原因很奇妙，某天一個偶然的無聊下午，正在準備新劇腳本時，看到桌面上的茶杯受光照出影子，就隨興塗鴉畫了插圖，沒想到一畫畫出興趣，作品也大受好評，使得他反以「影子塗鴉藝術家」的名號聞名於世，成就遠超出電影本業，他自己也大感意外，不過對電影的熱情依舊不減。