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娛樂

比利時版《樂來越愛你》　幽默詼諧超展開

記者翁新涵╱台北報導2018/06/13 07:30
▲《比利時狂想曲》猶如《樂來越愛你》卻有超展開劇情。（圖／翻面映畫，2018.06.012）
▲《比利時狂想曲》猶如《樂來越愛你》卻有超展開劇情。（圖／翻面映畫，2018.06.012）

上個月才發生恐攻槍擊事件的比利時，不只因為有很多伊斯蘭的外國武裝分子，而被稱為「聖戰分子意識形態的溫床」，此外，一國三語的現象，也造成南北地方的各項差異和分歧，而音樂電影《比利時狂想曲》則透過輕鬆歌舞劇情，來傳達比利時族群文化的特殊現象。

該片為知名影子塗鴉藝術家文森巴爾(Vincent Bal)所執導，他擅長以物件光影繪出詼諧幽默的畫作，他的電影同樣充滿童趣、饒富奇想，常有意想不到的驚喜橋段，讓觀者會心一笑。而原本是電影製片人的文森巴爾，之所以跨界至繪畫領域的原因很奇妙，某天一個偶然的無聊下午，正在準備新劇腳本時，看到桌面上的茶杯受光照出影子，就隨興塗鴉畫了插圖，沒想到一畫畫出興趣，作品也大受好評，使得他反以「影子塗鴉藝術家」的名號聞名於世，成就遠超出電影本業，他自己也大感意外，不過對電影的熱情依舊不減。


▲《比利時狂想曲》猶如《樂來越愛你》卻有超展開劇情。（圖／翻面映畫，2018.06.012）

《比利時狂想曲》以可愛迷人的歌舞片段，穿插年輕男女曖昧迷惘的愛情元素，以及為了音樂的理想勇於追夢的劇情，彷如比利時版的超展開《樂來越愛你》。電影敘述一位亟欲展現個人音樂天分，卻鬱鬱不得志的爵士小號手雨格，決心離開原本的常勝軍樂團，協助另一組欲振乏力的管樂團奪得年度大賽勝利。他是如何頂著叛徒的罪名與空降部隊的質疑眼光，為守舊呆板的老樂團注入新活水，以逆轉勝之姿，擊敗老東家，並且抱得美人歸。

關鍵字比利時狂想曲樂來越愛你
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