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即時跑馬燈通勤1.5小時　黃尚禾談學生泛淚男子買全新BMW當棺材　豪氣葬父8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

通勤1.5小時教小朋友跳舞　黃尚禾談學生忍淚水

記者翁新涵╱台北報導2018/06/13 00:07
▲黃尚禾特別遠赴蘭嶼拍攝《只有大海知道》。（圖／海鵬，2018.06.13）
▲黃尚禾特別遠赴蘭嶼拍攝《只有大海知道》。（圖／海鵬，2018.06.13）

國片《只有大海知道》是崔永徽導演歷時六年，在蘭嶼取景拍攝完成的電影，今（12）日導演和男主角黃尚禾，以及跟他有重要對手戲的蘭嶼童星鍾家駿，還有飾演阿嬤的演員李鳳英等，都一起和媒體面對面，回憶拍攝期間的趣事。

崔永徽導演表示為了要找到男主角，接觸了好幾位男演員，直到在《醉·生夢死》裡看到黃尚禾，發覺他除了很有心之外，曾在紐約哥倫比亞大學攻讀表演研究所的他，對於教導小孩居然也挺有經驗，相當符合片中角色老師的身分，尤其二人一談到不管是蘭嶼小孩或紐約華裔小孩的處境，都不禁眼眶泛紅，心境相當一致。

原來黃尚禾在紐約念書的時候，曾經抽空義務地教導華人區小朋友跳舞和B BOX，讓那些原本很沒自信的小孩，開始有了樂趣和希望，感到非常安慰，即使只是跳了一段「龍的傳人」，只要台下有掌聲，就可以讓他們開心一整天，這讓黃尚禾即使每次一大早四點就要起床搭地鐵，通勤一個半小時來教這些小朋友，也無怨無悔，但也心疼這些華裔小孩在現實中的無奈。


▲（左起）顏子矞老師、文化顧問魯邁、董志豪、鍾家駿、李鳳英、導演崔永徽、張靈、黃尚禾、顏皓偉、呂鷗，出席媒體茶敘。（圖／海鵬，2018.06.13）

《只有大海知道》講述一名蘭嶼男孩為與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的故事。其中那位蘭嶼男孩，就是由鍾家駿擔綱，演戲自然又生活化的他，讓導演相當稱讚，但他卻有抱怨導演的地方，因為一場跟阿嬤的吵架戲，導演硬要他罵阿嬤，讓他非常生氣，不懂導演為什麼要他演這種戲。

不過，鍾家駿在拍攝期間還在念國小五年級，如今已升為國中生的他，根本忘了當初曾經為此跟導演生氣過，一臉狀況外的模樣，讓現場一陣大笑。

關鍵字只有大海知道黃尚禾崔永徽鍾家駿
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