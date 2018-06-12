美媒：川金會金正恩滿載而歸 川普虧大了

川金會：峰會看點（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩舉行高峰會後，自誇這項歷史性會談成果豐碩，但主要媒體多認為川普收獲有限，金正恩則滿載而歸，北韓是否真將非核化得要以後才知道。

川普已在傍晚搭乘「空軍一號」專機離開新加坡，金正恩也於深夜搭乘中國國際航空公司專機離開。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普雖與金正恩簽署文件，宣示雙方同意致力朝鮮半島完全非核化，但文件內容只是重申北韓已做過的承諾，並未獲得金正恩做出新的具體讓步，而且文件中還提及給予金正恩安全保證。