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川金會聲明空洞 紐時：川普被金正恩耍了

中央社2018/06/13 05:06
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）新加坡「川金會」聯合聲明內容空泛，北韓領導人金正恩僅重申非核化承諾，就換得美國總統川普允諾暫停軍演並提出安全保證。紐約時報專欄作家紀思道直言，川普被擺了一道。

紐時評論指出，聯合聲明僅提及完全非核化，川普未如先前唸咒般要求「可驗證且不可逆」，也未對美國與北韓解讀不同的非核化下定義。川普批評伊朗核子協議僅顧及核武威脅，忽視彈道飛彈、伊朗的區域角色和人權問題；與北韓的聲明不但未提這些議題，連可能終結韓戰的和約也沒著落。

川普還做出重大讓步，包括暫停美韓聯合軍事演習、向北韓提出安全保證。在聯合聲明中，金正恩僅「重申」北韓自1992年以來反覆提出的非核化承諾。

評論指出，金正恩是毫無疑問的贏家，他做到父親與祖父辦不到的事：與美國總統會面，得到在國際舞台上以核武強權之姿被平等對待的正當性。即使美國制裁北韓不鬆手，川普已延緩施加新制裁，鑑於兩國上談判桌，其他國家也預料會放鬆對北韓的制裁。

與金正恩會面後，川普接受美國之音（VOA）專訪時不吝讚美金正恩：「他很聰明、熱愛他的人民和國家。」川普說自己喜歡金正恩、兩人相處融洽，還表示金正恩十分關心老百姓，想好好照顧北韓民眾。

紀思道（Nicholas Kristof）在評論文章中寫道：「美國總統變成北韓獨裁者的發言人，真是令人歎為觀止。」

聯合聲明中，川普從金正恩手中要到的，與金正恩父親與祖父給予前幾任美國總統的承諾沒有兩樣，川普現階段拿到的甚至更少，他把一切都押在自稱和金正恩培養的「極佳關係」上，深信他可以用經濟發展的願景，說服金正恩放棄核武、飛彈與其他生化武器。

紐時指出，這場重大賭局是基於川普對自己的個性與談判本領充滿自信，但批評家懷疑局面根本毫無改變，平壤政權主要靠威脅毀滅世界的能力生存至今，金正恩將不願放棄這一切。

以史為鑑，川普說他花時間研究過往談判，應該能發現北韓1992年就與南韓同意設置熱線、停止發展核武，1994年向柯林頓政府同意停產發展核武常用的鈽，2005年向小布希政府允諾「放棄一切核武和現有核子計畫，早日重返禁止核子擴散條約」，並接受國際原子能總署（IAEA）監督。

如同川普，小布希政府當時也主張，批評家需要考量北韓重新評估利益、不再將核武視為保護的可能性。結果，北韓之後進行6次地下核試、擴產武器、阻撓國際監督並不斷試射飛彈。

曾任美國副國務卿的布林肯（Antony Blinken）說，鑑於以往努力都以失敗收場，與金正恩打交道改採由上到下的途徑，值得一試。這項理論最快下週就會面臨檢驗，現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）屆時應開始將「川金會」12日提出的含糊承諾，化為類似裁減核武的計畫。

長期研究美國對兩韓政策的韓裔美籍學者車維德（Victor Cha）看法較為樂觀。

他在紐時撰文，引用韓國俗諺「起頭就完成一半」指出，「川金會」確實有不少缺陷，聯合聲明很難令人滿意，但這場峰會至少開啟外交進程，讓世界遠離戰爭邊緣。

車維德提到，34歲的金正恩提早到達會場，意味他尊重年紀大一倍的川普；川普展現長者風範，溫柔地指引金正恩走向會議室，向金正恩展示他的禮車，並向媒體強調會面氣氛良好。這些峰會外交展露的個人風格，能為培養互信營造獨特機會，一般外交照會辦不到。（編輯：陳政一）1070613

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